Halloween et décoration au château de Rambouillet : un programme festif et créatif

Château de Rambouillet

Le château de Rambouillet invite petits et grands à célébrer Halloween à travers un programme d’animations original, du 25 octobre au 2 novembre prochain.

Devenez le héros d’un polar historique

Les amateurs de frissons sont conviés à participer à une enquête inédite au cœur du château. Les 30 et 31 octobre, ainsi que les 1er et 2 novembre, une romancière déjantée sollicite l’aide du public pour imaginer le crime parfait. Au fil d’une visite contée et théâtralisée, les participants seront plongés dans l’ambiance mystérieuse du château et pourront choisir parmi différents scénarios : un accident de chasse impliquant François Ier, un crime passionnel à l’époque des Angennes… Le but ? Aider la romancière à trouver l’inspiration pour son prochain roman policier.

Les secrets de la décoration d’intérieur à la française

Pour les amateurs de décoration, le château propose un atelier original les 25 et 28 octobre. Guidés par une jeune décoratrice talentueuse, les participants découvriront comment le château de Rambouillet s’est transformé au fil des siècles pour devenir une résidence présidentielle moderne et accueillante. Après la visite, un atelier créatif permettra à chacun de laisser libre cours à son imagination et de proposer ses propres idées de décoration.

Ces animations, proposées à des tarifs de 14 € pour les adultes et 8 € pour les enfants, s’adressent à tous les publics et promettent de belles découvertes. En mêlant histoire, littérature et créativité, le château de Rambouillet offre une occasion unique de passer un moment convivial en famille ou entre amis.