« Humain Autonome : Déroutes » : une exposition à ne pas manquer

L’exposition « Déroutes », quatrième volet du projet itinérant « Humain Autonome », se tient au MAC VAL, à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne (94), jusqu’au 22 septembre 2024.

L’événement culturel organisé par le Musée d’art contemporain du Val-de-Marne a pour thème principal l’automobile, mis en lumière sous toutes ses formes.

Cette exposition s’inscrit dans une programmation prospective et tournée vers l’avenir, axée sur les processus de construction des identités et des corps contemporains. Elle vise à faire réfléchir sur le réel et, à terme,proposer de nouveaux scénarios et de nouvelles manières d’habiter le monde.

L’automobile est vu tel un objet paradoxal et symbole ambigu. L’automobile est explorée comme cause et symptôme de nombreuses crises économiques, sociétales, climatiques et philosophiques. Elle est présentée à la fois comme facilitatrice de déplacement, exploration, conquête et comme instrument de liberté et de contrôle.

L’exposition réunit une cinquantaine d’artistes de générations différentes, offrant une riche diversité de perspectives et de créations. Elle s’accompagne d’une publication retraçant le projet « Humain Autonome » dans son ensemble. Depuis 2020, le cycle d’expositions « Humain Autonome » a donné lieu à plusieurs occurrences mêlant expositions, projections et ateliers.

« Déroutes » au MAC VAL constitue ainsi le quatrième opus du projet « Humain Autonome », continuant à interroger notre relation avec l’automobile et les multiples dimensions qu’elle implique dans notre société.

Explorez les chemins de l’art et de la réflexion avec « Déroutes » !