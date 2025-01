Jacques Prévert, « Rêveur d’images » au Musée de Montmartre

Musée Montmartre

Le musée de Montmartre invite à une redécouverte du poète, artiste aux multiples facettes : dramaturge, auteur de chansons, de collages surréalistes. Au fil du parcours est retracé l’itinéraire poétique de Prévert, mais encore sa collaboration et parfois son amitié avec peintres, sculpteurs, photographes. Impressionnante apparaît son imagination qui, par sa magie, entraîne ailleurs. Par les images autant que par les mots, il s’est inventé un monde personnel dans lequel le rêve, omniprésent, est porteur d’univers singulier et toujours empreint d’humanité. Doué d’une imagination débordante, la découverte du surréalisme a été pour lui l’ouverture vers un monde éminemment poétique, mais également magique.

Travailleur infatigable, Prévert n’a cessé de créer, ce sont ainsi des collages surréalistes uniques qui lui sont inspirés notamment par des images populaires. D’un esprit ouvert, il a été l’ami d’artistes importants et divers : Picasso, Braque, Ernst, Miro ou Chagall ; il a parfois travaillé avec eux à quatre mains. Mais le plus souvent il a réalisé un travail très personnel. Prévert aimait à dire qu’il avait fait son éducation chez les Surréalistes, il a découvert avec eux un autre monde qui lui convenait parfaitement et qu’il a su personnaliser avec talent.

Est présenté à l’exposition « Le Temps et l’Esprit », titre de l’un de ses poèmes qu’il a donné à un agenda de sa création où les pages sont décorées de fleurs joyeusement colorées, d’une réelle invention poétique. Jacques Prévert fascine par son imagination, parfois inspirée par les contes qu’il lisait dans son enfance mais également par le surréalisme ; il entraîne dans son monde qui enchante et dépayse ; ses œuvres en témoignent telle « Christ crucifié », truculent.

Un mobile dédicacé que Calder lui avait offert et exposé, témoigne de l’amitié des deux artistes. Et l’on retrouve une certaine proximité avec ce créateur devant la reconstitution de son bureau à la Cité Véron. Ce portrait intimiste de Prévert, doué dans plusieurs domaines, rappelle la place qu’il tient dans cette période.