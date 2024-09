La Basilique de Saint-Denis : un chantier historique en parallèle des Jeux paralympiques

3D WNS-Studio _ photo Julie Guiches

Alors que les Jeux olympiques viennent de s’achever et que les Jeux paralympiques de Paris 2024 attirent les regards du monde entier, pourquoi ne pas en profiter pour visiter la Basilique de Saint-Denis (93), célèbre nécropole royale et joyau de l’art gothique ?

Une exposition artistique mettant à l’honneur les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques

En parallèle des compétitions sportives, la Basilique de Saint-Denis accueille l’exposition « La Trêve » de Sophie Comtet Kouyaté. Cette exposition, inspirée des Jeux olympiques antiques, mêle art contemporain et histoire, créant un dialogue inédit entre l’univers sportif et le patrimoine religieux. Elle propose « une série de portraits, fresques photographiques et costumes monumentaux inspirés de l’univers des Jeux olympiques de la Grèce antique et en connexion avec les éléments architecturaux et historiques d’un des monuments emblématiques de l’histoire de France ». L’auteur rappelle à travers cette exposition que dans l’Antiquité « les guerres et combats entre les peuples étaient interrompus pendant toute la période des Jeux Olympiques ». Son exposition rassemble ainsi sur de grandes fresques, oriflammes, drapeaux, médaillons, des scènes et personnages qui évoquent le sport des JO antiques et qui sont une interprétation libre des figures emblématiques de la vie sociale grecque au moment des premiers jeux d’Olympie. « Quarante habitants de Saint-Denis et d’Aubervilliers de tous âges ainsi que huit athlètes olympiques et paralympiques incarnent ces personnages. Ces athlètes sont pour certains plusieurs fois médaillés olympiques ou participants aux JOP 2024 comme Paméra Losange (athlétisme), Yvan Wouandji Kepmegni (cécifoot), Aladji Ba (sprint), Cédric Nankin (rugby fauteuil), Mamady Traoré (basket fauteuil) ou encore Alex Adélaïde (para-athlétisme) ».

Un chantier de restauration d’envergure

Plus qu’un simple lieu de culte et de mémoire, la Basilique de Saint-Denis est actuellement le théâtre d’un vaste chantier de restauration. La reconstruction de la flèche, emblématique de l’édifice, est un projet majeur. Le chantier de reconstruction sert également de chantier-école, formant des dizaines d’apprentis à la taille de pierre. Un partenariat avec la Fondation du patrimoine a été mis en place pour compléter le financement et collecter entre 3,5 et 5 millions d’euros via un parrainage digital des pierres de la flèche. Chacun peut ainsi y contribuer en parrainant l’une des 15 228 pierres en se rendant sur le site : https://www.fondationpatrimoine.org/les-projets/fleche-de-la-basilique-de-saint-denis.

Une étape majeure sera franchie cet automne avec le démarrage du chantier de reconstruction de la tour et de la flèche quand le chantier visitable, véritable immersion au plus près des artisans bâtisseurs de la flèche, ouvrira ses portes au printemps 2025.