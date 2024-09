La Fête de la Pêche et de la Nature à Levallois !

La 21e Fête de la Pêche et de la Nature au parc de l’Île de la Jatte à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine (92) vous attend les 21 et 22 septembre prochains sur les bords de Seine.

Cet événement familial organisé par la Maison de la Pêche et de la Nature et l’Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 92-75, promet un week-end riche en découvertes et en activités. Au Parc de la Jatte, divers ateliers et démonstrations permettront aux visiteurs de s’immerger dans l’univers aquatique et naturel de la Seine.

Parmi les animations, vous trouverez :

Une initiation à la pêche : pour petits et grands encadrée par des animateurs, avec un matériel fourni gratuitement.

Un simulateur de pêche : Une expérience immersive pour ressentir la puissance des poissons d’eau douce.

Une balade biodiversité : Une promenade guidée pour découvrir la faune et la flore des berges de la Seine.

Des croisières en bateau : Exploration de l’Île de la Jatte et de ses trésors naturels.

Un aquarium vivant de la Seine : Exposition des poissons franciliens avec bassins interactifs.

Un lancer de couteaux et de haches : Initiation à ce sport de précision.

Une pêche à la mouche : Ateliers de montage et de lancer de mouches artificielles.

Une brocante du pêcheur : Découverte des techniques de pêche et possibilité d’acheter du matériel.

Et enfin, un Jardin pédagogique avec rucher et espaces dédiés à la biodiversité.

Deux compétitions de pêche auront également lieu :

Fishmaster Streetfishing Juniors 92 : Un concours pour les jeunes de 8 à 17 ans, le samedi 21 septembre.

Safari Carnassiers en Seine : Une compétition pour les équipes de deux pêcheurs, le dimanche 22 septembre.

Ne manquez pas cette occasion unique de redécouvrir la Seine et de profiter d’un week-end de détente et de découverte au cœur de la nature.