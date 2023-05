La nuit des musées dans le Val-de-Marne

Ministère de la Culture

Le samedi 13 mai 2023 aura lieu la 19e édition de la Nuit européenne des musées. À cette occasion de nombreux musées et monuments du Val-de-Marne vous ouvrent leurs portes de la tombée de la nuit jusqu’à minuit environ. En voici une petite sélection.

Vincennes, de 17h à 21h

Pour sa première participation à la Nuit des musées, le château de Vincennes propose 4 événements. Vous pourrez ainsi vous laisser guider et conter l’histoire du château de Vincennes par les « enfants conférenciers » d’un jour composés des élèves d’une classe de CE1 de l’école élémentaire Jean Monnet de Clamart. De 16h à 18h, entrée libre et gratuite.

Vous pourrez ensuite poursuivre la visite par un voyage dans le temps à travers une lecture de textes poétiques et d’extraits de fabliaux, accompagnés d’extraits musicaux. Cette lecture est assurée par 12 conteurs et conteuses, élèves du lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, qui donneront vie aux mots et aux histoires d’antan avec cette visite théâtralisée sur le thème : « Esprits du Moyen Âge et de la Renaissance ». L’occasion de découvrir par exemple la chronique de Joinville sur Saint Louis, figure emblématique du château de Vincennes, ainsi que Christine de Pizan, autrice féministe qui vécut à la cour de Charles V. De 18h à 19h15, entrée libre et gratuite.

Il vous sera également possible de découvrir l’œuvre de Joana Vasconcelos, plasticienne réputée pour ses sculptures monumentales, qui a créé spécialement pour la Sainte-Chapelle du château de Vincennes l’Arbre de vie, un arbre de 13 mètres de haut composé de près de 100 000 feuilles noires, rouges et or, toutes brodées et tissées à la main dans les ateliers de l’artiste. Cette exposition vous permettra également de partir à la découverte des combles de la Sainte-Chapelle, habituellement fermées au public. De 18h30 à 19h30, à partir de 8 ans. Tarif adulte : 13 € ; tarif enfant : 8 €. Lieu de rendez-vous : devant la Sainte-Chapelle.

Profitez enfin du coucher du soleil pour découvrir les derniers étages du donjon du château habituellement fermés au public. Une visite qui vous permettra notamment de bénéficier d’un superbe panorama sur la ville de Vincennes et de Paris ! De 20h à 21h. Tarif adulte : 13 € ; tarif enfant : 8 €. Lieu de rendez-vous : 1er étage du donjon.

Informations pratiques Château de Vincennes Avenue de Paris 94300 Vicennes Tél : 01 48 08 31 20 https://www.chateau-de-vincennes.fr

Vitry-sur-Seine, de 15h à 23h

Le MAC VAL propose, quant à lui, pas moins de 11 événements lors de la Nuit des musées ! Le public pourra participer par exemple à un atelier : « Alice racontée aux petits », en présence de Fanny Pageaud. Cet atelier permettra aux petits et grands de découvrir une version tactile de l’ouvrage Alice au pays des merveilles et de confectionner des images tactiles avec des papiers, tissus, fils… Atelier à partir de 5 ans ; Centre de documentation, à 15h, durée 1h30 environ ; sur inscription préalable [email protected] ou 01 43 91 14 64.

Vous pourrez également découvrir l’exposition « L’œil vérité », soit en famille à 16h pour une exploration ludique avec un conférencier ou une conférencière du musée, soit à 19h avec Nicolas Surlapierre, directeur du MAC VAL et commissaire de l’exposition. Il s’agit d’une histoire de l’art contemporain en France avec les œuvres de la collection du MAC VAL, 1950-1990 et un peu au-delà.

Vous pourrez poursuivre ensuite votre visite avec l’exposition « Histoires vraies », exposition collective qui réunit les œuvres d’une quarantaine d’artistes de générations diverses. Chaque artiste met en scène des fictions ou des histoires (vraies ?). « Doit-on croire ce que les artistes nous racontent ? Le réel existe-t-il en dehors de sa formulation ? ». À chacun de le découvrir… Cette exposition pourra être accompagnée soit de sons, soit de spectacles, soit de sculptures mouvantes. Ainsi les élèves des collèges Antoine Watteau de Nogent-sur-Marne et Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine et leurs professeurs d’arts plastiques, Corinne Fournet et Jérôme Pierrejean ont imaginé et créé des capsules sonores pour faire écho à l’exposition « Histoires vraies » (« Les œuvres prennent la parole », de 15h30 à 17h). Si vous préférez la danse, rendez-vous devant l’exposition de 16h30 à 16h45 ou de 21h à 21h15 pour voir Aurélie Ferruel et Florentine Guédon. « Entre la valse et le pogo, la chute et l’atterrissage, la dégringolade et l’embrassade, la collision et l’éclosion, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, artistes de l’exposition « Histoires vraies », se livrent à un rituel d’approche et de contact ». Enfin, des artistes de l’exposition donneront vie à leurs personnages. Il en est ainsi des personnages « Le Lectrice » et « Le Pénitent » de Mehryl Ferri Levisse, et des Picoudouks de Vincent Volkart (de 19h30 à 22h30). Cette exposition peut également être visitée, en présence de Frank Lamy, commissaire de l’exposition (à 20h).

Terminez enfin votre visite du MAC VAL avec le concert de Fabrizio Rat, Étienne Jaumet et Laurent Bolognini, « une collaboration inédite entre piano extatique, synthés modulaires et installation luminocinétique » (de 21h30 à 22h15).

Informations pratiques MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine La programmation complète est ici.

Maisons-Alfort, de 18h à 22h

Le musée Fragonard de l’École vétérinaire d’Alfort (Enva) vous accueillera de 18h à 22h pour vous faire découvrir ses collections anatomiques. 4 200 pièces sont exposées dont les fameux Écorchés de Fragonard. L’occasion de découvrir les squelettes de nombreux animaux, de voir d’importantes collections de mâchoires de chevaux, ovins, porcins ou bovins qui permettaient notamment l’apprentissage de la détermination de l’âge par l’usure dentaire, ou encore les anomalies et monstruosités que tout vétérinaire doit connaître pour pouvoir exercer son métier.

Informations pratiques Musée Fragonard de l’École vétérinaire d’Alfort 7, avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort https://www.vet-alfort.fr/nuit-musees-enva Visite libre et gratuite, sans inscription.

Fresnes, de 15h à 21h

L’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre vous convie à une découverte culinaire à travers l’exposition « Cuisines et Descendances – du patrimoine culinaire en banlieue ». Deux habitants de Fresnes Essa et Laurent vous font découvrir et déguster pour le premier (de 15h à 17h30 environ) des plats soudanais, pour le second (de 19h à 21h environ) des plats véganes.