La Ville du Bois : une exposition artistique inédite pour les Journées du patrimoine 2024

À l’occasion des Journées du patrimoine 2024, La Ville du Bois, située dans l’Essonne (91), vous invite à participer à une exposition artistique exceptionnelle les 21 et 22 septembre 2024, mettant en lumière le patrimoine urbisylvain à travers les yeux des artistes.

Maison Culturelle des Joncs Marins

La Ville du Bois propose à l’occasion des Journées du patrimoine 2024, une initiative qui vise à célébrer la richesse culturelle et historique de cette commune en encourageant chacun à livrer sa propre vision artistique.

La participation est ouverte à tous : enfants, adolescents, adultes, amateurs et professionnels. Que vous soyez un artiste confirmé ou un passionné occasionnel, votre contribution est la bienvenue. L’objectif est simple : donner libre cours à votre imagination pour représenter la ville. Toutes les techniques artistiques sont acceptées : crayons de couleur, gouache, acrylique, encre, fusain, pastel, huile, aquarelle, graff, découpages, collages, et bien plus encore. La seule contrainte est de représenter La Ville du Bois, que ce soit de manière reconnaissable, abstraite ou symbolique.

Nombre d’œuvres : les artistes adultes peuvent soumettre jusqu’à deux œuvres, tandis que les mineurs sont limités à une œuvre chacun.

Inscriptions : pour participer, remplissez la fiche d’inscription et retournez-la avant le 7 septembre. Si vous avez déjà une toile représentant La Ville du Bois, n’hésitez pas à l’inscrire dès maintenant. Sinon, préparez vos pinceaux, vos couleurs et vos toiles !

Récupération des documents : la fiche d’inscription et le règlement peuvent être retirés au Pôle Culturel.

Les œuvres seront exposées le week-end du 21 et 22 septembre à la Maison Culturelle des Joncs Marins, située au 195 rue des Joncs Marins. Cet événement coïncide avec la Fête du Patrimoine 2024, offrant ainsi une occasion unique de découvrir et d’apprécier la diversité des talents locaux dans un cadre festif et convivial.

Ne manquez pas cette opportunité de participer à une célébration artistique de La Ville du Bois. Que vous soyez un artiste en herbe ou un créateur confirmé, votre vision de cette belle commune mérite d’être partagée. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et préparez-vous à dévoiler votre talent lors des Journées du patrimoine 2024.