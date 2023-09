La ville du chat obstiné vous invite à une exploration sensorielle à Morigny-Champigny

Le 17 septembre, à Morigny-Champigny, dans le département de l’Essonne (91), se déroulera une expérience immersive inédite. En effet, Le BlÖffique théâtre invite les enfants de 7 à 11 ans à une aventure sensorielle inédite, mêlant théâtre, exploration et collaboration. Avis aux parents : il s’agit d’un spectacle dedans/dehors totalement interdit aux parents !

Le spectacle La ville du chat obstiné, est un voyage enchanté dans le monde secret des chats. Les acteurs ? Un chat et deux humains. L’histoire ? Une mission intrigante : créer un atlas international des villes des chats. Pour y parvenir, les acteurs sollicitent l’aide des enfants, dont les compétences en communication inter-espèces sont connues pour être bien meilleures que celles des parents. Une petite caméra accrochée au cou du chat permet aux enfants de vivre en direct les pérégrinations du félin dans le quartier environnant, à la recherche d’indices…

Une immersion sensorielle inédite

Si le chat dispose d’une caméra autour du cou c’est pour permettre aux enfants, équipés de lunettes filtrant les rouges et de stéthoscopes adaptés pour une écoute directionnelle et amplifiée, de découvrir les incroyables capacités sensorielles des chats. Les jeunes enquêteurs font ainsi l’expérience d’une déambulation augmentée qui développe leurs sens. Cette enquête se fait sur le mode collaboratif : c’est ensemble qu’ils découvriront petit à petit, en collaborant, une ville parallèle, une contre-ville… celle des chats, et les surprenantes activités qui s’y déroulent…

Dans cette expérience, le chat est un guide ludique. Il permet, pour la compagnie Le BlÖffique théâtre, d’aborder la traversée d’un quartier comme « un parcours initiatique, parsemé d’épreuves imaginaires pour questionner notre liberté de circulation dans l’espace public, et rendre visible les interstices de la ville. Par son coté instinctif et sa petite taille, le chat permet d’approcher le rapport ludique qu’ont les enfants à leur environnement et au mobilier urbain, pour se tenir au plus près de leur façon spontanée de se mouvoir, guidée par le désir, l’expérience sensible, la curiosité ».

Une création collaborative avec les enfants

Le spectacle a été co-créé en étroite collaboration avec des groupes d’enfants, lesquels ont été à la fois témoins et acteurs complices des recherches. C’est donc tout naturellement que les enfants sont au cœur du spectacle lors de la représentation, à la fois en tant que spectateurs et acteurs.

La ville du chat obstiné promet d’offrir aux enfants une expérience culturelle immersive et sensorielle inédite, tout en faisant appel à leur curiosité naturelle et leur capacité à explorer le monde qui les entoure.