Dans les Yvelines (78), le musée de la Toile de Jouy de la ville Jouy-en-Josas présente une exposition en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et plus précisément des épreuves d’équitations au Château de Versailles cet été.

Musée de la toile de Jouy

Jusqu’au 12 janvier 2025, l’exposition « Le crin dans tous ses éclats. Tissage d’une fibre d’exception » propose une véritable découverte de l’utilisation du crin de cheval, la belle touffe de poils qui orne la crinière et la queue des chevaux. C’est en tant que fibre textile et technique artisanale et artistique que le crin est présenté par l’événement culturel.

Depuis la domestication des chevaux dans de nombreux domaines, le crin est grandement utilisé car ce matériau singulier est souple et solide. L’exposition du musée de la Toile de Jouy retrace l’histoire des différentes possibilités d’applications du crin de cheval dans la société.

Il est étonnant de constater que le crin de cheval est utilisé dans de nombreux domaines qui n’ont aucun lien avec sa fonction première. Le crin se retrouve dans l’outillage notamment pour les pinceaux et les balais. Il est également utilisé dans la musique pour les archets des instruments à cordes. C’est aussi dans la fabrication de matelas et fauteuils pour rembourrer ces deniers que le crin est utile. La création de textile nécessite également l’utilisation du crin de cheval.

L’exposition met en avant toutes ces techniques d’utilisation particulières développant les différentes étapes de mise en œuvre du fil de crin afin qu’il devienne un tissu. Cette dernière valorise le savoir-faire du dernier atelier de tissage traditionnel du crin en France, une richesse qu’il ne faut pas perdre.

Des vêtements du XVIIIe siècle sont exposés lors de l’événement, siècle où l’habillement en crin était à la mode. Des meubles du XIXe et du XXe siècles sont également présentés, siècles où le matériau était tendance dans le domaine de l’ameublement.

Même si l’utilisation du crin s’est un peu essoufflée de nos jours, il reste tout de même un matériau atypique pouvant être utilisé par les créateurs.

Venez découvrir le crin sous toutes ses formes !