La collection Le meilleur du droit (Enrick B. Éditions) s’est fixé pour objectif « de démocratiser la découverte du droit » en l’abordant sous un angle différent. Un nouveau titre vient de sortir : « Le droit dans les sagas de super-héros »* sous la direction de notre collaborateur Raphaël Costa.

La série « Le droit dans… » comportait déjà trois volumes consacrés respectivement à la saga Harry Potter, Jurassic Park, et le Seigneur des anneaux. Voici que parait ce mois-ci le quatrième opus : Le droit dans les sagas de super-héros.

Batman, ou la justice privée

L’idée ? « Traiter un point de droit par héros », confie Raphaël Costa qui a dirigé l’ouvrage. Spider-Man respecte-t-il le droit des modifications génétiques, lui qui est moitié homme, moitié araignée ? Superman est-il un extraterrestre ou un astronaute ? Batman, le justicier, pourrait-il exercer librement en France ?

Insolite, décalé, ce livre rédigé par une demi-douzaine de spécialistes, offre la possibilité d’apprendre le droit en s’amusant. Les apprentis juristes y découvriront une façon originale de comprendre les principes et raisonnements juridiques. Quant aux plus aguerris, gageons qu’ils seront surpris par de nombreuses découvertes.

Quand Spider-Man invente le bracelet électronique

Saviez-vous, par exemple, que l’idée du bracelet électronique a été inspirée à un magistrat par Spider-Man ? Nous sommes en 1977, le juge Jack Love découvre dans son quotidien une bande du comics Spider-Man dans laquelle l’auteur imagine de placer un bracelet sur le héros pour suivre ses déplacements. Et si cette idée pouvait résoudre le problème de la surpopulation carcérale, songe ce juge ? L’idée du bracelet-électronique est née.

Et parce que Enrick B. Editions aime bien les projets interactifs, le lecteur est invité à suivre le procès intenté contre le Joker et à donner son avis en votant coupable ou non coupable, via un QR code à la fin du chapitre.

* Le droit dans les sagas de super-héros – Sous la direction de Raphaël Costa – Enrick B. Editions, 2024. 269 pages, 29,95 euros.