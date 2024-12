Le MAC VAL au cœur des faits divers

Adagp, Paris 2024, Jacques Faujour

Le Musée d’art contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL) présente l’exposition : « Faits divers – Une hypothèse en 26 lettres, 5 équations et aucune réponse » voir également l’article : . Jusqu’au 13 avril 2025, l’institution nous invite à une véritable enquête artistique sur un genre qui fascine autant qu’il intrigue : le fait divers.

Inspirée par les travaux de Roland Barthes, cette exposition collective associe 80 artistes, tous unis par le désir d’explorer les méandres du fait divers sous un angle original. « Faits divers » propose ainsi une réflexion approfondie sur les mécanismes qui sous-tendent les histoires qui nous marquent.

Sous la direction de Nicolas Surlapierre et Vincent Lavoie, les commissaires de l’exposition ont adopté une approche mathématique, en structurant le parcours autour de cinq équations. Chacune de ces équations, associée à plusieurs lettres de l’alphabet, correspond à un thème central : la loi, la catastrophe, la violence, le regard et le doute. Cette manifestation, ludique et rigoureuse, invite le visiteur à décrypter les œuvres tout en explorant les différentes facettes du fait divers.

L’exposition se présente également comme un vaste abécédaire de l’art contemporain, où chaque lettre peut renvoyer à une réflexion méta sur l’art contemporain lui-même : fictionnalisation, récupération de protocoles d’enquêtes, exploitation des indices pour parvenir à soutirer à l’œuvre son sens, etc. En confrontant les œuvres de différents artistes, le MAC VAL met en lumière la diversité des approches esthétiques et des questionnements soulevés par ce thème.