Val d’Oise et coupe du monde de rugby 2023

Le Val d’Oise, département situé en Île-de-France, se prépare à donner de la voix lors de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en 2023. Plus précisément, aujourd’hui vendredi 8 septembre, 270 écoliers et collégiens valdoisiens auront l’opportunité de chanter lors du match d’ouverture opposant la France à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Cette participation s’inscrit dans le cadre du projet national « La Mêlée des chœurs », qui mobilise plus de 7000 enfants et adolescents à travers toute la France.

La Mêlée des chœurs, initiative portée par France 23, organisateur de la Coupe du Monde de rugby, en partenariat avec l’Education nationale et la Maîtrise de l’Opéra-comique de Paris, vise à rassembler des jeunes choristes de différentes régions pour célébrer l’événement sportif mondial de l’ovalie. Dans le Val d’Oise, ce sont donc 270 élèves venus de Jouy-le-Moutier, Gonesse et Sannois qui représenteront fièrement leur département et l’académie de Versailles lors de cette Xe édition de la Coupe du Monde de rugby.

Tout au long de l’année scolaire, les choristes valdoisiens ont travaillé avec leurs professeurs pour apprendre à chanter douze hymnes, dont celui de la France. Ils ont également eu l’occasion de découvrir la culture, l’histoire et la langue des différentes nations participantes. Des répétitions grandeur nature ont rythmé leur préparation, leur permettant de se familiariser avec la scène et de peaufiner leurs performances. Le 10 mai dernier, ils ont eu l’honneur de rencontrer l’ancien Président de la République, François Hollande, et de l’émouvoir avec leur interprétation de la Marseillaise.