L’éclipse royale au musée du Domaine royal de Marly

Musée du Domaine royal de Marly / J.-Y. Lacote

Au musée du Domaine royal de Marly dans les Yvelines (78) revivez, en compagnie du roi Louis XIV, de l’astronome Cassini, du duc d’Orléans, et des courtisans du roi, la journée du 3 mai 1715, durant laquelle une éclipse de soleil a eu lieu. Cette visite effectuée grâce à un casque de réalité virtuelle vous permettra de découvrir le château de Marly qui fut la résidence de plaisance du roi Louis XIV.

Le château de Marly est en effet le lieu où Louis XIV vient se retirer loin des tumultes de la Cour versaillaise. Il aime se promener dans les jardins. C’est également l’endroit où il s’entoure de quelques invités privilégiés qu’il divertit en organisant chasse, concerts, bals, jeux ou promenades.

Si le château et ses 12 pavillons d’invités ont totalement été détruits, votre visite au musée du Domaine royal de Marly vous permettra de redécouvrir le château. Tableaux, statues, dessins, gravures et mobiliers sont également réunis pour faire revivre les lieux.

Le musée du Domaine royal de Marly vous présentera l’architecture du château et de ses jardins ainsi que la « machine de Marly », considérée à l’époque comme la « huitième merveille du monde » et l’une des constructions les plus complexes de l’époque. Cette machine approvisionnait en eau les jardins du palais, fontaines et cascade, en pompant l’eau de la Seine. Le fonctionnement de la machine est illustré par des maquettes animées, des peintures, des gravures et divers écrits. Vous découvrirez également l’art de vivre à Marly.

« Dans une perspective réellement expérientielle, le musée intègre différents dispositifs de médiation qui favorisent la découverte des lieux : manipulations techniques autour de la machine de Marly, éléments sonores pour écouter les témoignages des invités, plan tactile et vidéo pour appréhender le pavillon royal, etc. Ces dispositifs faisant appel à l’ouïe, au toucher, à la manipulation et à l’observation apportent des éclairages complémentaires aux objets d’art, d’archéologie et de sciences et techniques exposés ».

« L’éclipse royale » en réalité virtuelle vous permet en outre de vivre un moment hors du temps avec le roi, l’astronome Cassini, le duc d’Orléans et quelques courtisans. Vous assisterez aux préparatifs de l’observation puis apprendrez comment, de la terrasse du château, le roi observait l’éclipse du soleil à l’époque.

Vous découvrirez enfin quel fut le destin du château de Marly de la mort du roi en 1715 jusqu’à aujourd’hui.

