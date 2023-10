Les allégories à l’honneur lors des Grandes heures de Sceaux

Le Domaine de Sceaux, situé dans le département des Hauts-de-Seine (92), propose du 6 au 8 octobre 2023 trois jours d’animations autour de l’exposition : « Allegoria, les clés de la symbolique baroque ».

Pour Dominique Brême, directeur du musée et commissaire de l’exposition, « L’exposition « Allegoria, Les clés de la symbolique baroque » propose une approche captivante du genre allégorique : que signifiaient l’éléphant, la tulipe, l’œuf d’autruche, le rameau de chêne ou le coquillage ? Le parcours de l’exposition répond à ces questions à travers des objets, des livres anciens, et surtout d’exceptionnels tableaux du XVIIe siècle ». L’exposition est ouverte depuis le 15 septembre et se poursuivra jusqu’en janvier 2024 dans les anciennes Écuries du domaine.

Durant trois jours, du 6 au 8 octobre, les visiteurs auront l’occasion d’approfondir leur connaissance de la symbolique baroque à travers diverses activités avec l’événement intitulé : « Les grandes heures de Sceaux ». Ces trois jours débuteront par une conférence donnée par Dominique Brême. Celle-ci permettra par exemple de découvrir les secrets cachés des tableaux anciens. Suivront ensuite deux spectacles en paroles et musique, pour adultes et enfants, qui donneront vie aux allégories ainsi qu’un atelier-jeux avec les comédiens qui donnera l’occasion aux familles de s’amuser tout en apprenant sur la symbolique baroque. Enfin, une visite guidée de l’exposition « Allegoria, les clés de la symbolique baroque », sera proposée pour clore en beauté ces trois jours d’animations.

PROGRAMME :

Vendredi 6 octobre : Conférence « Hiéroglyphes, emblèmes et allégories : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sens caché des tableaux anciens… », par Dominique Brême, directeur du musée et commissaire de l’exposition. Une occasion de plonger dans l’univers mystérieux des allégories et de mieux comprendre les symboles présents dans les tableaux anciens.

Rendez-vous à 18 h 30 l’Orangerie. Jusqu’à 20 h.

Tarif plein 6 € / réduit 4 €

Sur réservation.

Samedi 7 octobre : Spectacle « Dialogue par l’Ensemble La Française ». Dans ce spectacle pour adultes, mis en scène par Florence Beillacou, deux musiciennes et deux comédiens incarnent tour à tour des allégories. Avec Marceau Deschamps-Ségura et Jean-Christophe Frèche (comédiens), Aude Lestienne et Shiho Ono (flûte et violon).

Rendez-vous à l’Orangerie.

Tarif plein 16 € / réduit 12 € / 18 ans : 6 €

À 20 h 30 (durée : 1 h sans entracte)

Sur réservation

Dimanche 8 octobre : Atelier-jeu « Time’s up allégorique et baroque ! » : Jeu en trois manches dont le but est de faire découvrir un maximum d’allégories à son équipe en utilisant des mots, des citations et des accessoires. Cet atelier-jeu sera animé par des comédiens de l’Ensemble La Française. Que le meilleur gagne !

Pour les familles, à partir de 12 ans : À 10 h-11 h et 16 h 30-17 h 30

Pour adultes : À 15 h-16 h

Tarif plein 5 € / réduit 3 €

Rendez-vous à l’Orangerie

Sur réservation

Dimanche 8 octobre : Conte musical allégorique « Les Muses, la Nuit et l’Aurore ». Conte musical par l’Ensemble La Française, sur une musique de Nicolas Bernier. Avec : Marie Remandet, soprane, Aude Lestienne, traverso, Shiho Ono, violon, Jean-Baptiste Valfré, violoncelle, Kazuya Gunji, clavecin. « Muses, vous dormez encore ! Oubliez-vous que l’Aurore sur vous eût toujours des droits ? Éveillez-vous à ma voix… ».

Pour toute la famille : à 15 h, 16 h, 17 h et 18 h

Gratuit, inclus dans le billet d’entrée à acheter au Château ou aux Anciennes Écuries

Rendez-vous au Pavillon de l’Aurore

Sans réservation

Dimanche 8 octobre : Visite de l’exposition « Allegoria, les clés de la symbolique baroque ». La symbolique baroque est à l’honneur à travers une sélection de toiles et d’objets du XVIIe siècle, prêtés par de nombreux musées et collections privées.

À 16 h 30-17 h 45

Tarif plein 6 € / réduit 4 €

Rendez-vous aux Anciennes Écuries

Sur réservation

À noter : En dehors des animations prévues durant les Grandes heures d’octobre, l’exposition peut être également visitée tous les jeudis de 15 h à 16 h jusqu’au 14 janvier 2024 et certains dimanches de 16 h à 17 h 15 (24 septembre, 1er, 15 , 22 et 29 octobre) ou de 15 h 30 à 16 h 45 (12 et 19 novembre, 3 et 17 décembre, 7 et 14 janvier).