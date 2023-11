Les Pages blanches du Jardin des métiers d’art et du design de Sèvres

Jusqu’au 3 décembre, l’exposition « Pages Blanches » du Jardin des Métiers d’Art et du Design (JAD) de Sèvres (92) dévoile le travail collaboratif de ses artistes, fruit de leurs recherches et innovations depuis presque un an.

Avec cette exposition le JAD, lieu dédié au dialogue entre les métiers d’art et de design, rassemble les œuvres de quinze artisans d’art et designers sélectionnés à la fois pour leur talent mais également pour leur approche innovante.

Les visiteurs sont ainsi invités à plonger dans un monde où des univers créatifs – dans des domaines aussi variés que l’ébénisterie, le design olfactif ou le tissage textile – fusionnent, donnant lieu à des mélanges, des métissages artistiques uniques, protéiformes et singuliers.

Le processus de recherche et les étapes de la création des œuvres sont également mis en lumière dans l’exposition à travers une série de films, de croquis, de notes, de dessins, d’échantillons, de maquettes et de prototypes.

Le parcours de l’exposition se décline en trois volets, chacun explorant différentes facettes des œuvres de l’exposition :

• un volet autour de la notion de perception de la lumière, des couleurs, de l’image, des odeurs, voire même des souvenirs.

• un volet autour des dimensions graphique et tactile.

• un volet qui propose « une réflexion originale sur les notions de volume et de structure dans la création d’objets et de matériaux ».

La scénographie de l’exposition est constituée de lés de papiers suspendus, jouant ainsi sur la métaphore des pages blanches « sur lesquelles s’écrivent l’histoire du JAD et celle de ses créateurs ».

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de l’art et du design !

Les artistes

• Dessin / Insolation / Gravure : Marie Levoyet, héliograveur et imprimeur en taille-douce, et Baptiste Meyniel, designer et plasticien ;

• Odeur / Couleur : Marta Bakowski, designer coloriste, et Carole Calvez, designer olfactif ;

• Chios, Patrimoine olfactif et coloré : Carole Calvez, designer olfactif, et Marie Levoyet, héliograveur et imprimeur en taille-douce ;

• Héliogravure brodée : Marion Gouez, designer textile, et Marie Levoyet, héliograveur et imprimeur en taille-douce ;

• Végétamorphe : Cédric Breisacher, designer et sculpteur sur bois, et Marion Gouez, designer textile ;

• Marqueterie cuir et plumes : Marion Gouez, designer textile, et Atelier Shazak (Sofia HaccounZakabloukowa), sellier d’art ;

• Cuir revalorisé : Cédric Breisacher, designer et sculpteur sur bois, et Atelier Shazak (Sofia HaccounZakabloukowa), sellier d’art ;

• Gonflé : Martin Blanchard, designer, et Cédric Breisacher, designer et sculpteur sur bois ;

• Tissage / Bois : Rose Ekwé, designer textile et tisserande, et Atelier Sauvage (Albane Salmon), ébéniste ;

• Sculpture monumentale : Maxime Perrolle, sculpteur sur bois, et Atelier Sauvage (Albane Salmon), ébéniste.