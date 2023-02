Les vacances de février au Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye

MAN

Jusqu’au 6 mars 2023, le musée d’Archéologie nationale (MAN) à Saint-Germain-en-Laye (78) vous ouvre ses portes à travers différents ateliers du programme « Archéologie Active » pour le plus grand plaisir des enfants, des adolescents et des familles. Chaque atelier est au tarif de 1,50€.

Au programme différents ateliers artistiques, qui s’appuieront sur des objets de l’exposition :

Lundi 20 février à 10h30 ou à 14h : L’estampe vous intéresse ? Pourquoi ne pas participer à l’atelier animé par Anne Touquet, artiste plasticienne ? Après avoir observé des bifaces et des gravures les enfants à partir de 7 ans sont invités à en réaliser une interprétation gravée. L’atelier dure 2h.

Mercredi 22 février et mercredi 1er mars à 10h30 : Votre enfant souhaite découvrir la poterie ? Cet atelier ouvert pour les 6-7 ans est fait pour lui. Après avoir découvert les différentes étapes de fabrication de la céramique, les enfants pourront fabriquer un vase à la façon gallo-romaine. À l’issue de cet atelier d’1h30 animé par Archéologos les enfants pourront repartir avec le vase qu’ils ont confectionné.

Mercredi 22 février et mercredi 1er mars à 14h : Cet atelier de 2h animé par Archéologos permettra aux enfants à partir de 8 ans de découvrir le métier de céramologue. Après avoir reconstitué une céramique en plusieurs morceaux pour l’étudier, les enfants pourront construire une lampe à huile gallo-romaine en argile avec laquelle ils pourront repartir.

Jeudi 23 février et jeudi 3 mars à 10h30 : L’atelier « Je dessine le Magdalénien », animé par Claire Artemyz, photographe, proposera aux enfants de 6 à 10 ans de dessiner des animaux à la manière des fresques préhistoriques. Tous les dessins des enfants seront ensuite rassemblés pour former une fresque. Durée 1h30.

Jeudi 23 février et jeudi 3 mars à 14h : Des photographies et des moulages d’objets du monde Paléolithique supérieur serviront de support aux enfants de 11 à 15 ans pour construire une histoire collective. Cet atelier d’écriture « Je raconte le Magdalénien », animé par Claire Artemyz, dure 1h30.

Vendredi 3 mars à 10h30 et 14h30 : Un conte présenté par Clara Baum permettra aux enfants de 2 à 5 ans de s’évader sur les rives du Nil grâce à une statuette datée du 4e millénaire avant J.-C. représentant un hippopotame égyptien. Pour cet atelier de 45 mn la présence d’un adulte est obligatoire.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur à travers ces ateliers pour occuper vos enfants et qu’ils préfèrent les escapes games, le musée d’Archéologie nationale a tout prévu. Il propose au visiteur de devenir le héros d’une aventure inédite située à l’époque des Francs à travers un parcours ludique et interactif intitulé : « Le monde de Clovis : l’exposition dont vous êtes le héros ». Quatre personnages sont à l’honneur : Andarchius, paysan gallo-romain, est un personnage plein d’audace et d’ambition ; Bathilde, issu d’une famille d’esclaves d’origine anglosaxonne installée en Gaule, à proximité d’Amiens, ambitionne quant à elle de se lancer dans la mode ; Geneviève, appartient à la petite communauté syrienne de Paris. Ses parents sont venus de l’Orient romain et la famille s’est spécialisée dans le commerce de produits exotiques ; Médard, lettré et fin stratège, issu d’une noble famille franque, souhaite partir en expédition. L’objectif ? Suivre les traces de son père et devenir à son tour un guerrier de renom. À travers une application web ou des livrets-jeux, lequel de ces personnages vos enfants incarneront-ils ? Plusieurs parcours et fin alternatives sont proposés afin que le visiteur soit le véritable héros de son aventure.

Informations et réservations

Musée d’Archéologie nationale

Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château

Place Charles de Gaulle

78015 Saint-Germain-en-Laye

Renseignements au 01 34 51 65 36

Réservations sur le lien suivant :

https://affluences.com/musee-darcheologie-nationale/reservation

ou par mail : [email protected]

musee-archeologienationale.fr