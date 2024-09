L’exposition-dossier d’Antoine de Saint-Exupéry, fragments d’histoire

Jusqu’au 29 septembre 2024, le musée de l’Air et de l’Espace de la ville du Bourget, située en Seine-Saint-Denis (93), met à l’honneur le commandant Antoine de Saint-Exupéry à l’occasion de la commémoration des 80 ans de la Libération et de sa disparition en mer Méditerranée.

Musée de l’air et de l’espace

L’exposition-dossier qui se tient actuellement au musée de l’Air et de l’Espace de la ville du Bourget est consacrée au célèbre pilote, écrivain, poète et reporter français, Antoine de Saint-Exupéry. Cette exposition offre aux visiteurs la possibilité de découvrir le passionnant parcours du pilote et de l’impact de ses expériences aéronautiques dans son œuvre littéraire, dont le fameux ouvrage le Petit Prince. D’autres thématiques de la vie de l’artiste sont mis en avant par l’exposition : les intersections de son histoire avec celle de la Seconde Guerre mondiale notamment…

L’événement culturel met en avant les différentes sciences mobilisées au XXIe siècle pour l’étude et met l’accent sur la transmission et la conservation des traces matérielles de l’histoire d’Antoine de Saint-Exupéry pour les générations futures.

L’exposition a obtenu le label « Mission Libération » du département de Seine-Saint-Denis et présente également d’autres œuvres du musée ainsi que les prêts faits à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry.

C’est donc une immersion dans la vie du célèbre aviateur/écrivain qui est proposée aux visiteurs : du début de sa carrière dans l’Aéropostale jusqu’à sa disparition brutale lors d’une mission aérienne.

Venez découvrir l’histoire incroyable d’Antoine de Saint-Exupéry !