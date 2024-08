L’exposition Une banlieue sportive, les histoires sociales et politiques du sport et de son architecture

La Maison de banlieue et de l’architecture, située à Athis-Mons (91), propose aux visiteurs de découvrir sa nouvelle exposition intitulée : « Une banlieue sportive. Histoires sociales et politiques du sport et de son architecture » et ce jusqu’au 14 décembre 2024.

Maison de banlieue et de l’architecture

L’exposition fascinante organisée par la Maison de banlieue et de l’architecture offre une plongée dans plus d’un siècle d’évolution des pratiques sportives en banlieue, mettant en lumière les dimensions sociales et politiques qui ont façonné le sport et son architecture dans cette région.

Depuis la pratique exclusive du sport par les élites au XIXe siècle jusqu’au rayonnement international des disciplines issues de la contre-culture urbaine des années 1980 et 1990, l’exposition retrace l’évolution du sport en banlieue. À travers de nombreuses images d’archives, les visiteurs découvriront comment le sport est progressivement devenu un élément structurant des politiques d’aménagement de la banlieue.

L’exposition explore des thématiques variées, allant du « sport rouge » – un mouvement sportif prolétarien de l’entre-deux-guerres – au parkour, discipline urbaine née dans les années 1980. Elle met en lumière la diversité des idéologies associées au sport, de l’idéologie militariste à des revendications émancipatrices, en passant par les influences sociales et politiques qui ont marqué le développement des infrastructures sportives en Essonne et dans le Val-de-Marne.

Cette exposition s’intéresse aux mille et une facettes du sport et de son architecture, en offrant un regard approfondi sur les interactions entre les pratiques sportives et l’environnement urbain.

L’entrée est libre et gratuite, offrant à tous l’opportunité de s’immerger dans cette exposition unique et enrichissante. Ne manquez pas cette chance de découvrir comment le sport a contribué à façonner l’histoire sociale et politique de la banlieue parisienne.