Musée de Nogent-sur-Marne : plongez dans l’histoire des bords de Marne avec une visite virtuelle interactive

Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne

Le Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne (94) invite les enfants de 6 ans et plus à vivre une expérience immersive inédite. Cette visite virtuelle les emmènera en voyage le long des rives de la Marne tout en explorant les trésors cachés de la collection du musée.

De chez eux, derrière un écran d’ordinateur ou sur une tablette, les enfants découvriront l’histoire des bords de Marne à travers des tableaux et des documents, tels que des cartes anciennes, des peintures et des cartes postales de l’ère Belle Époque. Une conférencière guidera cette visite virtuelle et animera un jeu de questions/réponses tout au long de la session. Au cœur de cette exploration, la Marne se révèlera dans toute sa splendeur historique. Les enfants apprendront que cette rivière était autrefois le pivot de la vie quotidienne, utilisée pour des besoins pratiques tels que la pêche, le lavage, le transport de marchandises et même comme source d’eau potable. Les enfants découvriront ensuite que l’arrivée du chemin de fer a apporté des changements significatifs. Les loisirs ont prospéré. Se sont ainsi développé le canotage, les courses en bateau, les guinguettes, les joutes à la lance et même des espaces de baignade aménagés dans la Marne.

Cette visite virtuelle, conçue pour les enfants âgés de 6 ans et plus avec la présence d’au moins un adulte accompagnateur, et d’une durée d’environ 40 mn, est réalisée via l’outil de visioconférence Zoom. La visite virtuelle est gratuite. Elle nécessite toutefois d’inscrire toutes les personnes participantes (enfant et adulte). Le lien d’accès est envoyé par mail avec la confirmation d’inscription.

Infos pratiques Visite interactive du musée de Nogent pour les enfants – Mercredi 22 novembre 2023 à partir de 10h30 – Mercredi 6 mars 2024 à partir de 10h30 – Mercredi 24 avril 2024 à partir de 15h00 – Mercredi 12 juin 2024 à partir de 10h30 Durée : environ 40 mn Gratuit Inscription préalable obligatoire de toutes les personnes participantes (enfants et adultes) sur : https://exploreparis.com/fr/3553-musee-nogent-famille-virtuel.html