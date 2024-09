Ofer Josef : un voyage dans les profondeurs de l’âme à la Maison Caillebotte

La Maison Caillebotte de Yerres accueille dans son orangerie une exposition immersive et envoûtante de l’artiste Ofer Josef, jusqu’au 6 octobre.

Ofer Josef, Le monde est une caisse de théâtre, 2020, encre sur papier

L’orangerie de la Maison Caillebotte à Yerres (91) ouvre ses portes à l’univers onirique et sombre d’Ofer Josef. À travers une quarantaine de dessins à l’encre, l’artiste nous invite à plonger dans un monde intérieur où la frontière entre le rêve et la réalité est floue.

Un monde entre cauchemar et espoir

Influencé par ses longues années passées en Amazonie, Ofer Josef (né en 1965 à Tel Aviv) a développé un style unique, mêlant poésie et noirceur. Ses dessins, d’une grande intensité, évoquent des paysages fantastiques peuplés de créatures étranges et de figures humaines torturées. L’artiste explore les thèmes de la solitude, de l’angoisse et de la mort, mais aussi de l’espoir et de la résilience.

Le travail d’Ofer Josef s’inscrit dans la grande tradition de l’art noir, aux côtés de maîtres tels que Goya, Doré, Rops ou Redon. Ses compositions complexes et détaillées révèlent une maîtrise technique impressionnante et une sensibilité à fleur de peau.