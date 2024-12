Où l’art et la thérapie se rencontrent : un espace de liberté pour tous à Aubervilliers

Un projet unique qui fusionne l’art et la thérapie, créant un espace de liberté et d’expression pour tous vous invite jusqu’au 31 décembre 2024 à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis (93).

Tac Teatro

Un espace de liberté et d’expression pour tous vient d’ouvrir à Aubervilliers, ce projet s’adresse à toutes les personnes intéressées par la dimension collective et thérapeutique d’un groupe qui peut, ensemble, créer librement, lever les blocages psychologiques et traumatiques, et lâcher prise.

cet espace propose des ateliers, entièrement gratuits, dédiés aux arts de la scène et visent à créer un espace d’expression libre et inclusif. Peu importe l’âge, la profession ou les expériences artistiques antérieures, tout le monde est le bienvenue. Que vous soyez chauffeur de taxi, comédienne, poète, informaticien, scientifique, danseur, philosophe, infirmière, écrivain, ouvrier, psychologue ou peintre, si vous avez le désir de vous exprimer et d’être ensemble, cet espace est fait pour vous.

L’art peut activer un processus de changement personnel en aidant à lever des blocages grâce à des outils d’expression créative. Il favorise la prise d’assurance et l’affirmation de soi devant ses partenaires et un public, revalorisant ainsi l’image de soi. En participant à ces ateliers, vous découvrirez comment l’art peut résonner profondément dans votre vie quotidienne, apportant transformation et épanouissement.

RASTI est la première résidence artistique associant tous les arts de la scène, y compris la musique, le théâtre, la danse, la vidéo et le cirque. Cette résidence est ouverte à tous, sans restriction d’âge ou de niveau d’expérience. L’essentiel est d’avoir l’envie de partager quelque chose de soi, que ce soit ses expériences, ses émotions, ses savoir-faire, ou simplement sa présence.

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de faire partie d’un projet qui célèbre l’art et la thérapie. Participez à cette aventure enrichissante, où chaque individu peut trouver sa voix et s’épanouir dans un cadre de bienveillance et de créativité.

Ouvert à toutes et tous, sans limite d’âge. Aucune expérience dans le domaine des arts n’est requise.