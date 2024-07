Passage de la flamme olympique à Marcoussis : une journée d’animations et de célébrations

Le lundi 22 juillet 2024, Marcoussis, ville située dans l’Essonne (91), accueillera un événement exceptionnel : le passage de la flamme olympique.

Le lundi 22 juillet 2024, Marcoussis, va se transformer en un véritable terrain de jeux et de festivités au stade Pierre Camou, avec une journée riche en animations et en rencontres, de 10 heures à 18 heures avec le passage de la flamme olympique. Cet événement gratuit est ouvert à tous, petits et grands, passionnés de sports ou simples curieux.

Expositions et sports : Dès 10 heures, les portes du stade s’ouvriront sur un programme varié. Des expositions thématiques retraceront l’histoire des Jeux olympiques et présenteront des objets et souvenirs emblématiques du sport mondial. Les amateurs de sport pourront participer à des initiations variées et tester leurs compétences dans différentes disciplines.

Handisport et inclusivité : Une attention particulière est portée à l’inclusivité avec des animations handisport. Les visiteurs pourront découvrir et s’initier à plusieurs sports adaptés, soulignant l’importance de l’accessibilité et de la participation pour tous.

Divertissements pour tous : Les familles et les enfants ne seront pas en reste avec des stands de tatouages temporaires, des structures gonflables pour se défouler, des quiz olympiques pour tester leurs connaissances et un photobooth pour immortaliser cette journée mémorable. Les animations musicales rythmeront l’ensemble de la journée, créant une ambiance festive et conviviale.

L’un des moments forts de la journée sera bien entendu le passage de la flamme olympique. De 14 heures à 14 h 20, la flamme traversera le parcours entre le Centre national de rugby et le stade Pierre Camou. Ce passage symbolique est une célébration de l’esprit olympique et de l’unité, et promet d’être un moment émouvant pour tous les participants.

Conférence de Frédéric Piquionne : De 15 heures à 17 heures, ne manquez pas la conférence animée par Frédéric Piquionne, ancien international de football et personnalité engagée. Il partagera ses expériences, ses anecdotes et sa vision du sport avec le public, offrant un moment d’échange privilégié.

Démonstrations de breakdance et hip-hop : l’après-midi sera également marqué par des démonstrations spectaculaires de breakdance et de hip-hop de 14 h 30 à 18 heures Ces performances dynamiques mettront en avant des talents locaux et offriront un spectacle captivant pour tous les âges.

Pour satisfaire les appétits, des food trucks seront présents sur place, proposant une variété de plats et de snacks pour tous les goûts. Profitez de l’occasion pour déguster des spécialités tout en vous imprégnant de l’ambiance festive de la journée.

Le passage de la flamme olympique à Marcoussis est une occasion unique de célébrer les valeurs du sport et de la convivialité. Que vous soyez un passionné de sport, un amateur d’histoire olympique ou simplement à la recherche d’une journée divertissante en famille, cet événement est fait pour vous.