Plongez dans le monde du cinéma et du jeu vidéo au Musée Pop Central à Étréchy !

Le Musée Pop Central situé à Étréchy, en Essonne (91), est un lieu unique dédié à la pop culture. Inauguré il y a peu, ce musée offre une collection rare de voitures de cinéma et d’arcades et de consoles de jeu vidéo.

L’un des fondateurs du musée, Franck Galiègue, connu pour sa chaîne YouTube « Movie Cars Central », est un collectionneur fervent de voitures emblématiques issues du cinéma. Désireux de partager sa passion, il a créé un espace interactif où le public peut découvrir et se remémorer des véhicules célèbres tels que ceux de Fast and Furious, Jurassic Park, Retour vers le futur, Taxi ou encore Batman.

Le musée est divisé en plusieurs sections. La première, « Movie Cars », expose près de 50 voitures de films et séries télévisées, accompagnées de décors et d’explications sur leur histoire. Il s’agit de « la plus grande collection de voitures stars d’Europe ». La section « GAMES’N CO » nous fait retourner en enfance dans les années 90 avec plus de 40 bornes d’arcade et de flippers !

Elle présente également une collection de consoles de salon depuis la NES jusqu’aux dernières Playstation.

Les visiteurs ont également la possibilité de conduire certains véhicules de cinéma grâce à la section « Driving Experience ». L’occasion par exemple de se retrouver au volant de la célèbre Delorean de Retour vers le futur, la Ford Gran Torino de Starsky & Hutch, K2000, la GTR34 de Fast and Furious, la coccinelle Choupette, la Peugeot 406 de Taxi 2, ou encore la Chevrolet Camaro Bumblebee de Transformers. « Nous avons la chance, au fil du temps, d’avoir établi des connexions avec des studios américains, nous avons une relation privilégiée avec Universal et sommes référencés chez Warner. Actuellement, nous sommes le seul musée au monde où vous pouvez conduire ce genre de voitures ! », précise Franck Galiègue.

Enfin, le musée se termine par une boutique de produits importés et d’occasion.