Plongez dans le passé avec les rassemblements de voitures anciennes

Jusqu’au 31 décembre 2024, les amateurs de voitures anciennes ont un rendez-vous immanquable à l’hippodrome de Maisons-Laffitte, situé dans les Yvelines (78).

Rassemblement de voitures anciennes au parking de l’hippodrome

Chaque dernier dimanche du mois, de 10 heures à 13 heures, le parking de l’hippodrome de Maisons-Laffitte se transforme en un musée vivant de l’automobile, grâce à l’association EVAMM qui organise ces rassemblements exceptionnels.

Bienvenue dans le monde captivant des rassemblements de voitures anciennes, une expérience unique qui transcende le temps et transporte les passionnés dans une époque révolue de charme automobile. Ces événements sont bien plus qu’une simple exposition mécanique ; ce sont des voyages dans le passé, des célébrations vibrantes de l’héritage automobile.

Chaque véhicule exposé incarne une époque spécifique de l’histoire automobile, reflétant l’ingéniosité, le design et la passion de son époque. Les spectateurs sont transportés dans un univers où les lignes classiques, les phares emblématiques et les intérieurs luxueux sont autant d’œuvres d’art à admirer. Chaque voiture est un témoignage vivant du savoir-faire artisanal et de l’amour du détail qui caractérisaient autrefois l’industrie automobile.

Ces rassemblements offrent une occasion unique d’admirer des véhicules de plus de 30 ans, exclusivement antérieurs à 1992. Les amateurs pourront se délecter de la vue de modèles rares et de marques légendaires qui ont marqué l’histoire de l’automobile. Chaque voiture présente une histoire, un voyage dans le temps qui évoque des souvenirs et suscite l’admiration. Les phares ronds, les chromes étincelants, les cuirs patinés et les tableaux de bord en bois sont autant de détails qui font de chaque véhicule une œuvre d’art mécanique.

Que vous soyez un collectionneur aguerri, un passionné de mécanique, ou simplement curieux de découvrir ces trésors roulants, ces rassemblements sont faits pour vous. Les propriétaires de ces véhicules se feront un plaisir de partager leurs histoires, leurs anecdotes et leur passion pour ces automobiles d’exception. C’est également une occasion unique d’échanger des conseils, de discuter des techniques de restauration et d’entretien, ou tout simplement de partager un moment convivial autour d’une passion commune.

Ne manquez pas cette opportunité de plonger dans l’univers fascinant des voitures anciennes. Que vous soyez un fervent passionné ou simplement à la recherche d’une sortie originale, les rassemblements de voitures anciennes à l’hippodrome de Maisons-Laffitte promettent une expérience inoubliable pour tous.