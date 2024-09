Portrait de famille, une histoire des Atrides : une épopée théâtrale à ne pas manquer

Cet automne, préparez-vous à plonger dans l’univers tumultueux et fascinant des Atrides, une des familles les plus célèbres et les plus tragiques de la mythologie grecque. Du 18 au 29 septembre 2024, Jean-François Sivadier vous invite à découvrir Portrait de famille, une histoire des Atrides, une fresque théâtrale épique et tragi-comique, mise en scène avec brio et passion.

La Commune, centre dramatique national

Portrait de famille, une histoire des Atrides sera présenté à La Commune, centre dramatique national à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis (93). Inspirée des grands textes d’Euripide, Sophocle, Eschyle et Sénèque, cette production retrace la saga mouvementée des Atrides, depuis la guerre de Troie jusqu’au retour à Argos. Jean-François Sivadier, metteur en scène de renom, a réimaginé cette histoire mythologique pour en faire une pièce vivante et dynamique, où se mêlent joyeusement les éléments fantastiques et politiques, les intrigues intimes et les enjeux universels.

Avec quatorze jeunes talents issus du Conservatoire national supérieur de Paris, Portrait de famille promet une expérience théâtrale riche et intense. Ces jeunes actrices et acteurs, pleins de vigueur et de talent, incarnent les membres de la famille des Atrides, une lignée où les conflits ne connaissent pas de limites et où chaque trahison appelle une vengeance plus terrible encore. Le public sera témoin d’une série de confrontations spectaculaires, où « œil pour œil, sang pour sang » est la règle d’or.

La mise en scène de Jean-François Sivadier se distingue par sa capacité à allier exigence artistique et accessibilité populaire. En revisitant ces classiques, Jean-François Sivadier propose une interprétation contemporaine et captivante qui saura séduire autant les amateurs de théâtre traditionnel que les spectateurs à la recherche de nouvelles expériences. Il transforme cette matière inépuisable en un spectacle généreux et délirant, offrant une réflexion profonde sur la nature humaine et les dynamiques familiales intemporelles.

Portrait de famille, une histoire des Atrides n’est pas seulement une pièce de théâtre ; c’est une invitation à explorer les extrêmes de l’âme humaine, à travers une mise en scène riche en émotions et en rebondissements. La vision de Jean-François Sivadier, conjuguée au talent de la nouvelle génération d’acteurs, donne vie à une fresque théâtrale vibrante qui captivera et bouleversera le public.

Ne manquez pas cette occasion unique de redécouvrir l’histoire des Atrides sous un nouveau jour. Plongez dans cette aventure théâtrale où se mêlent le fantastique, le politique, l’intime et l’universel. Une expérience inoubliable vous attend !