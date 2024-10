Pour fêter l’automne, balades gourmandes dans le 92 et 93

Laurence de Vivienne

Les départements de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine et leurs partenaires lancent un nouvel événement autour de la marche et du goût : les « Randonnées gastronomiques du Grand Paris ».

L’événement se tiendra le dimanche 6 octobre et proposera des découvertes gourmandes inédites, avec des parcours pensés pour éveiller les sens et explorer les richesses gastronomiques de l’un ou l’autre territoire. La plupart des randonnées convergeront vers Communale, qui est plus grand food court d’Europe, installé à Saint-Ouen.

Dix balades gastronomiques inédites sont proposées le 6 octobre et animées par des experts.

Chaque expérience est une immersion dans l’histoire, les cultures et les saveurs locales, à travers des itinéraires soigneusement sélectionnés :

• Croque Saint-Ouen : Une balade gastronomique autour de Saint-Ouen, guidée par Anouk Colombani, à la découverte des saveurs et des artisans locaux.

• Histoire de cuisine et de migration : Une promenade de La Chapelle à Communale, avec Raphaëlle Gras, explorant les liens entre migration et gastronomie.

• Randonnée gastronomique le long de la Seine : De Lil’Ô à Communale, avec Eric Ollivier, une marche gourmande qui suit le fil de la Seine.

• Exploration de Saint-Ouen : le nouveau rendez-vous gourmand aux Portes de Paris, organisé par l’Agence d’Attractivité « POP ».

• Gastronomie du monde autour de Communale : Avec Donatien Schramm, partez à la rencontre des saveurs internationales dans ce quartier en pleine ébullition.

• Randonnée gourmande dans les Hauts-de-Seine : D’Asnière à Saint-Ouen en passant par Clichy, une douce balade à boire et à manger.

• Randonnée à vélo gourmande dans les Hauts-de-Seine : Brasserie bio, ferme écologique, recettes végétariennes, un beau parcours en circuit court.

• Du Marché de Saint-Denis à la Petite Casa : Dégustez des herbes aromatiques puis explorer le foisonnant marché de Saint-Denis avec l’association Bastina

• La miniboulangerie Panifixion : Pas vraiment une balade, mais une vraie découverte que cette boulangerie auto-gérée bénévolement par un petit groupe d’habitants.

À ces balades s’ajouteront des ateliers culinaires à la maison de quartier du Landy à Saint-Denis, ainsi que dans la cuisine partagée de Communale. Au cours de ces ateliers, les participants pourront recréer certaines des spécialités qu’ils auront au préalable découvertes lors de leurs balades.

Communale permettra aussi d’avoir accès via une visite guidée aux étals des marchés et des restaurants, afin de découvrir et de se familiariser avec l’envers du décor de ce gigantesque food court. Cela sera de même une occasion de rencontrer les artisans et certains chefs qui y œuvrent quotidiennement.