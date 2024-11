Taïwan sous l’objectif : regards croisés d’hier et d’aujourd’hui à la Maison Doisneau

Tsai Ming-Te / Maison de la photographie Robert Doisneau /Lavoir numérique

Jusqu’au 16 février 2025, l’exposition conjointe du Lavoir Numérique et de la Maison Doisneau offre un panorama inédit sur Taïwan, à travers le prisme de la photographie et du magazine Terre des Hommes. Loin des clichés habituels, cette double programmation invite à découvrir une île complexe, en mutation constante, et dont les enjeux sociétaux et environnementaux résonnent bien au-delà de ses frontières.

Terre des Hommes : un témoignage engagé

Au cœur de l’exposition de la Maison Doisneau, le magazine photographique taïwanais, Terre des Hommes (1985-1989), occupe une place centrale. Fondé à une époque de transition politique, ce mensuel militant a donné la parole à une génération de photographes désireux de témoigner des réalités sociales de leur pays. À travers leurs objectifs, les inégalités, les injustices et les défis environnementaux de Taïwan sont mis en lumière. Les photographes de Terre des Hommes ont su capter la complexité d’une société en pleine mutation, entre tradition et modernité, développement économique et préoccupations sociales.

En parallèle, le Lavoir Numérique présente le travail de Yang Shun-Fa, un photographe contemporain qui s’intéresse aux transformations profondes des paysages taïwanais. Ses séries photographiques, souvent mélancoliques, témoignent d’une nature mise à mal par l’urbanisation galopante et l’industrialisation. À l’instar des photographes de Terre des Hommes, Yang Shun-Fa interroge les conséquences de nos choix sur l’environnement et sur les communautés.

Ces deux expositions ont en commun de proposer un regard critique et engagé sur Taïwan. En mettant en avant les travaux de photographes taïwanais, elles offrent une vision nuancée et complexe d’une île souvent réduite à des stéréotypes. Les œuvres présentées invitent à la réflexion sur les enjeux de la mondialisation, de la préservation de l’environnement et de la lutte pour la justice sociale. Au-delà de l’aspect documentaire, ces expositions sont aussi une invitation au voyage. Les photographies présentées sont autant de fenêtres ouvertes sur un monde méconnu, où la beauté des paysages côtoie la dureté des conditions de vie.

Photographies de Guan Xiao-Rong, Juan I-Jong, Liang Kuo-Lung, Liao Chia-Chan, Tsai Ming-Te et Yen Shing-Chu.