Tamara do Amaral au Musée du Luxembourg

Musée du Luxembourg

Une intéressante découverte que l’œuvre de cette artiste qui est une figure importante de l’art moderne brésilien. Tamara do Amaral a fortement participé au renouvellement de la création dans son pays. Durant les années vingt, elle séjourne à Paris où elle s’initie à la peinture contemporaine européenne. Elle pratique le cubisme, le primitivisme et son esprit curieux la conduisent à s’intéresser aux cultures étrangères et c’est ainsi qu’elle crée à Sao Paulo le mouvement « Anthropologique », le Brésil va alors entrer dans l’art moderne.

Ses premières créations : des paysages qu’elle exécute en une palette intense, mais assez rapidement la réalité va s’effacer au profit de visions étranges, témoins de sa forte imagination. C’est aux alentours des années trente qu’apparaissent dans sa création les références politiques. Elle réécrit aussi la nature en des lignes souples dans une interprétation personnelle qui, cependant, demeure fidèle au réel. Tamara do Amaral obéit à son imaginaire et compose des toiles qui affirment sa personnalité originale, son invention créatrice. Ses tableaux semblent parfois un peu flous, tout en douceur, peints en une matière lisse et lorsqu’elle peint des portraits, les visages illuminent la toile. Ce sont également des animaux nés de son imaginaire.

Au fil des années apparaît une discrète géométrisation du dessin qui confirme ses recherches vers une création moderne, toujours dans la simplicité de la ligne. Lumière et couleurs habitent ses compositions, parfois insolites, que l’on découvre avec un réel plaisir et dont on apprécie l’authenticité. Tamara do Amaral n’a cessé de s’intéresser à l’évolution de la peinture, elle a su trouver une expression personnelle révélant aussi l’arrivée du modernisme au Brésil.

Les 150 œuvres exposées actuellement au Musée du Luxembourg permettent de voir l’évolution de cette artiste engagée, singulière, depuis la douceur, la souplesse de ses premières compositions jusqu’à une géométrie très discrète. Elle n’a cessé de se renouveler. Avant-gardiste et inventive, sa création, peu connue en France, mérite la découverte ; elle révèle une artiste originale qui, tout en s’inspirant de l’art européen, a su trouver sa propre écriture. Ses visions insolites procurent un vrai dépaysement, emmènent ailleurs et révèlent la richesse de cette création.