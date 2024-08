L’exposition « Unconcrete », présentée jusqu’au 18 août 2024 au Lavoir Numérique à Gentilly dans le Val-de-Marne (94), est le résultat d’un dialogue riche et immersif entre François Bellabas et Benjamin Roulet, respectivement pratiquant et non-pratiquant de skateboard.

François Bellabas et Benjamin Roulet

« Unconcrete » est le fruit d’une collaboration unique explorant les différentes dimensions du skateboard, son interaction avec les espaces urbains et l’imaginaire qu’elle suscite.

François Bellabas, avec une connaissance intime de la gestuelle du skateboard, et Benjamin Roulet, observateur attentif à travers des sites et des plateformes en ligne, fusionnent leurs perspectives pour créer un langage visuel et sensible. Leur dialogue actif intègre et traduit la sensation de la glisse dans leurs œuvres. Ils utilisent divers outils tels que la photographie, la photogrammétrie, la modélisation 3D, l’impression 3D, les vidéos, les algorithmes de génération d’images et la réalité augmentée. Leur objectif : modéliser le lien entre l’espace physique et virtuel, entre le tangible et l’impalpable.

Le premier axe de l’exposition s’intéresse aux mouvements complexes du skateboard. Grâce à des outils de tracking d’images vidéo et de modélisation 3D, François Bellabas et Benjamin Roulet extraient et isolent les mouvements d’un trick, les transformant en sculptures et vidéos. Ces œuvres dévoilent la complexité physique et poétique de gestes souvent imperceptibles à l’œil nu.

Le deuxième axe explore la capacité du skateur à réinventer l’espace urbain comme un terrain de jeu. Leurs photographies générées par algorithmes défient la gravité et les échelles, offrant des paysages où le béton devient liquide et l’architecture, sculpture.

Le troisième axe examine l’influence du skateboard dans l’espace public et son impact culturel à travers l’industrie, la mode, le jeu vidéo et le cinéma. Une maquette de rampe abrite un grenier miniature où une télévision diffuse des séquences du jeu « Tony Hawk’s Underground ». Ce jeu, emblématique dans la popularisation du skateboard, introduit pour la première fois une narration proche du cinéma, ajoutant une dimension narrative classique où le héros surmonte des épreuves.

L’exposition se conclut par un espace dédié à une sélection d’archives de magazines et une playlist de vidéos choisies par les artistes.

« Unconcrete » propose une immersion totale dans le monde du skateboard, mêlant pratique réelle et virtuelle, explorant la ville comme terrain de jeu et célébrant l’impact culturel de cette discipline.