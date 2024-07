Une passionnante découverte de la sculpture à travers l’exposition « Œuvrez pour la sculpture, la collection Denys et Eva Chevalier » à Meudon

Le musée d’art et d’histoire de la ville de Meudon situé dans les Hauts-de-Seine (92) propose une exposition jusqu’au 13 juillet 2024 autour de la sculpture et de la collection de Denys et d’Eva Chevalier.

Musée d’art et d’histoire de Meudon

Le musée d’art et d’histoire de la ville de Meudon met en avant la collection personnelle de Denys Chevalier, un critique d’art et président de la Jeune Sculpture, et d’Eva Chevalier. Ces deux artistes permettent au musée de faire découvrir aux visiteurs le domaine de la sculpture en France entre 1949 et 1978. Lesdites dates correspondent à la création du Salon de la Jeune Sculpture (1949) et la mort de M. Chevalier, son président (1978).

C’est après le décès de son conjoint, qu’Eva Chevalier décide de léguer sa collection au musée d’art et d’histoire de Meudon. Plus tard, les archives, la documentation et la bibliothèque de Denys Chevalier sont offertes à la ville. Au total, un don de 133 sculptures et 9 œuvres graphiques a été fait au musée.

Ce sont les trente éditions annuelles du Salon de la Jeune Sculpture qui sont exposées. L’objectif de l’exposition est de mettre en lumière la sculpture et d’attirer un maximum de public.

Il est vrai que de nombreux débats entre artistes autour des sculptures figuratives et abstraites surgissent. C’est donc pour cela que l’exposition retrace les quinze premières années du Salon avant l’arrivé de la sculpture abstraite dès 1964.

Tout type de sculptures est exposée au musée d’art et d’histoire de la commune de Meudon : petites, moyennes, en bronze, en métal, en bois et bien d’autres formes et matériaux. La collection montre une belle diversité d’objets.

Découvrez la sculpture sous toutes ses formes au musée d’art et d’histoire de Meudon !