Val-de-Marne : visiter le Mac Val autrement

Mac Val

À partir de ce mois d’octobre 2023 le Mac Val, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, situé à Vitry-sur-Seine (94), renouvelle l’expérience muséale pour ses visiteurs. Ces nouvelles visites, singulières et inédites, invitent le public à adopter un nouveau rapport aux œuvres présentées. Une manière d’enrichir l’expérience esthétique des visiteurs et de renforcer le lien entre le public et l’art. Le maître-mot : prendre son temps.

Les Slow Visites

Hypnologue de profession, Juliette Verga Laliberté a conçu pour le Mac Val une visite singulière nommée : « La slow visite ». Grâce aux techniques d’hypnose, le visiteur de l’exposition « L’Œil vérité » expérimente un parcours d’1 h 30 environ à partir de 5 œuvres. Cette manière originale de parcourir une exposition « permet aux visiteurs de faire une expérience plus profonde du musée. Les objectifs de cette visite inédite sont d’amplifier l’expérience des œuvres. Il s’agit de donner une densité supplémentaire à la visite et d’en faire un moment à part dans l’agitation quotidienne des visiteurs. L’hypnose permet de focaliser puis d’enrichir l’attention, ainsi que de renouveler la relation que les visiteurs tissent avec les œuvres », en somme une nouvelle manière d’appréhender l’art.

Samedi 18 novembre de 11 h à 12 h 30.

Durée : 1 h 30

Jauge limitée à 10 participants

La cérémonie du regard

Imaginée par Véronique Andersen, auteure, formée en histoire de l’art et en médiation, « La cérémonie du regard » invite le visiteur à vivre une visite performance guidée autour de l’attention. En effet, Véronique Andersen a été l’une des premières à théoriser sur la crise de l’attention au musée et à porter cette question de la concentration face aux œuvres.

Pour le Mac Val, elle amènera le visiteur à travers l’exposition « L’œil vérité », à prendre le temps de recentrer son regard à partir d’un nombre restreint d’œuvres (deux à trois). L’objectif ? Conduire le regard et apprendre à voir. Le visiteur se retrouve ainsi acteur, invité « à exécuter une série d’exercices visuels et attentionnels ainsi qu’à engager un dialogue avec l’œuvre. La Cérémonie du regard propose d’appréhender l’art comme une expérience globale ».

Samedi 25 novembre 2023 à 11 h et samedi 9 décembre 2023 à 11 h.

Durée : 1 h 30 à 2 h (chaque cérémonie se termine par un temps de convivialité).

Jauge limitée à 15 personnes

L’exposition « L’œil vérité », actuellement présentée, jette un éclairage novateur sur la distinction entre l’art moderne et contemporain en France, en couvrant une période allant de 1950 à 1990 et même au-delà. Elle s’interroge sur les ambivalences et les nuances dans la classification des œuvres d’art pendant cette période charnière.