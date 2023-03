Visualiser le son à Gentilly

Val-de-Marne (94)

Quel lieu plus approprié que le Lavoir numérique de Gentilly, espace culturel atypique entièrement dédié à l’audiovisuel, pour accueillir une exposition sur le thème : « Visualiser le son » ? Le son est-il réellement invisible ? Peut-on réellement regarder le son ? Comment ? Par le biais de quels outils ? Quelles formes le son peut-il avoir ? Cette exposition collective d’arts sonores qui se déroule du 10 mars au 13 août 2023 ne manquera pas d’éveiller plusieurs de vos sens. La multitude de formes et de couleurs seront également au rendez-vous !

En effet pour Michaël Houlette, directeur du Lavoir numérique et de la Maison Doisneau, « S’il est question, dans l’exposition Visualiser le son, de données qui génèrent indifféremment des sons ou des images, d’outils technologiques qui réinventent l’écriture musicale, la programmation cinéma qui l’accompagne dresse quant à elle un panorama des relations entre « audio » et « visuel » et pour finir, le débat filmé (les fameuses Rencontres du Lavoir) et les podcasts que nous produisons à cette occasion permettent d’envisager ou d’imaginer le monde sonore qui est en train de s’édifier ».

Federico Rodriguez-Jiménez, commissaire de l’exposition, précise : « Visualiser le son ouvre une réflexion autour des possibles zones de brouillage entre le son et l’image. En répondant à l’écriture traditionnelle du phénomène sonore, cette exposition enquête sur l’écriture musicale elle-même et pointe vers de nouvelles directions concernant la notation des mondes sonores contemporains ».

Au programme vous trouverez ainsi :

• des partitions graphiques de Chiyoko Szlavnics, compositrice et artiste visuelle canadienne, et de Clara de Asís, compositrice et artiste sonore espagnole ayant réalisé des études de cinéma et de musique électroacoustique ;

• des vidéos de Simon Girard, vidéaste, et de Julien Haguenauer, musicien et producteur de musiques électroniques et expérimentales, fondateur du collectif et label DEMENT3D ;

• des données sonifiées et mises en vidéo par le duo britannique Semiconductor, composé d’artistes britanniques Ruth Jarman et Joe Gerhardt ;

• des images fixes de Sigolène Valax, artiste sonore, et Sabina Covarrubias, compositrice, artiste multimédia et chercheuse dans le domaine de l’informatique musicale ;

• de l’art génératif de Guillaume Loizillon, compositeur et musicien ;

• des travaux de Basile Chassaing, musicien issu du jazz et des musiques improvisées, qui met en évidence l’interactivité et la gestuelle ;

• des capteurs de mouvements ou de son permettant au spectateur de voir le sonore en tant que geste ou en tant qu’image en temps réel.

Le vernissage de l’exposition sera accompagné d’un concert de Paintfonics (Inès de Bruyn et Nathalie Sabbah) en entrée libre le jeudi 9 mars 2023 à 18 h.

Pour compléter cette exposition les Rencontres du Lavoir sur le thème « Les arts sonores, territoires d’expérimentations » auront lieu le jeudi 20 avril à 20h. Les Rencontres du Lavoir sont des moments d’échanges filmés où le public a l’occasion de rencontrer les artistes. Les Rencontres sont ensuite disponibles en ligne et en podcasts.

Enfin des visites commentées auront lieu les 30 mars et 22 juin 2023 à 19h. L’entrée est libre sur réservation à [email protected]