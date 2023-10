Forum de la santé mentale : un rendez-vous éclairant à Cergy-Pontoise

La santé mentale, parfois négligée ou incomprise, sera mise en avant à Cergy-Pontoise lors d’une journée dédiée à l’Espace des Calandres, le mercredi 18 octobre de 10h à 17h. Une initiative destinée à encourager chacun à s’interroger sur son propre bien-être.

Conçue par le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, en synergie avec la ville d’Éragny-sur-Oise, cette première édition rassemblera plus de trente exposants. Cet événement est bien plus qu’une simple exposition : il s’agit d’un véritable espace de découverte et d’échange autour de la santé mentale. Des spécialistes locaux seront présents pour vous orienter, vous conseiller et répondre à vos questions.

Cet événement s’adresse à tous : citoyens, élus, professionnels, étudiants et familles. Tout au long de la journée, outre les stands d’information, les visiteurs pourront s’adonner à diverses activités, allant du body-painting au massage shiatsu, en passant par des performances musicales et des ateliers de socio-esthétique.

Le forum sera structuré autour de quatre thèmes majeurs :

Vivre et grandir : Ce pôle, représenté par des organismes comme le Centre Mélia ou l’Assoc. Fond-A-Mental, se concentrera sur la jeunesse et les défis qu’elle rencontre. Ma vie, mon corps, ma consommation : Ici, des institutions comme le Centre de soins Dune et l’Assoc. Addictions France s’intéresseront à la prévention et à la prise en charge des addictions. Se rétablir : comment vivre et gérer sa maladie ? : Une section cruciale où des entités comme la Fondation John Bost ou l’Union Nationale de Familles et Amis (UNAFAM) évoqueront la réhabilitation et le soutien. Découvrir, se réaliser, s’épanouir : Un espace dynamique où les participants pourront s’initier à des activités bien-être, artistiques et sportives, proposées par des groupes comme le Théâtre du cristal ou la Maison sport santé Ex-aequo.

Informations pratiques

Forum de la Santé Mentale

Espace des Calandres

Rue de la Papèterie – 95 610 Éragny-sur-Oise

Ouverture au public de 10h à 17h

Entrée gratuite

Restauration et food-trucks sur place

Site web utile