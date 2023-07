Un cahier de vacances pour futurs étudiants en droit !

L’été rime souvent avec vacances, plage, cocktails, piscine mais aussi cahiers de vacances. Alors pour préparer au mieux la rentrée en L1 droit de façon pédagogique et ludique, Lextenso a créé un cahier de vacances destiné aux étudiants en droit, à télécharger gratuitement. On vous en dit plus sur cette initiative.

On se souvient tous, pendant nos vacances, de ces fameux cahiers à lire et compléter pendant l’été pour préparer la rentrée. Fort de ces souvenirs, et face à l’appréhension que peut générer une rentrée en fac de droit, Lextenso a souhaité préparer, accompagner et rassurer les futurs étudiants en droit dans leur nouvelle vie.

Séduisant de plus en plus d’étudiants, la filière droit est un des premiers vœux des élèves de terminale : plus de 300 000 étudiants ont fait le vœu de la licence de droit pour la rentrée 2023.

Nouveaux exercices, nouvelles matières, nouvel environnement, nouvelles méthodes, il est certain que la première année de droit est aussi intéressante que stressante. Mais pas de panique, Lextenso est là !

Au programme du cahier de vacances pour futurs étudiants en droit :

• des quizz et des jeux pour se familiariser avec certains termes ou notions de droit ;

• une présentation des matières déterminantes de L1 qui constitueront le socle des études de droit ;

• un panorama des exercices totalement nouveau dans lesquels l’étudiant devra exceller – cas pratique, commentaire d’arrêt, consultation… ;

• des chiffres et des statistiques sur la filière droit ;

• un peu de fun avec un horoscope de l’été.

Pensé comme un véritable outil d’accompagnement, ludique et pratique, ce cahier trouvera sa place au bord d’une piscine, entre deux séances de bronzage, ou dans l’avion.

Vous avez un enfant, un proche ou une connaissance qui va faire sa rentrée en droit en septembre ? N’hésitez pas à lui partager cette page pour télécharger gratuitement son exemplaire !