Épaves maritimes : une notion « janusienne » à deux régimes pour le retirement

L’époque des trésors maritimes, et de ses inventeurs, est révolue, cédant d’abord la place en droit aux règles sur les épaves maritimes et, ensuite, à la notion de « bien culturel maritime », lorsque l’épave maritime présente un caractère archéologique. Qu’elle soit à caractère ou ordinaire, les conditions de son retirement restent étroitement dépendantes de la date de sa découverte et de la zone où elle est située. Seulement, tel un Janus bifront, marqué de deux faces possibles, son devenir reste dépendant de ce caractère dual. L’épave « à caractère » est fréquemment soustraite de son environnement sans autorisation, au grand dam de l’archéologie et des conservateurs des musées, alors que l’épave « ordinaire », elle, a vocation à être laissée à l’abandon, pour le malheur de la navigation et de l’environnement. Dans les deux cas, le processus d’encadrement laisse place à certaines hésitations et un goût d’inachevé.

L’épave maritime renvoie souvent à un récit où s’entremêlent évocation de faits et de personnages transformés, au fil du temps, en une sorte de légende sur fond de réalités historiques. Quel plus bel exemple que l’affaire dite du « trésor de Lava » (« trésor Corse ») où, malgré les fouilles et autres investigations scientifiques du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, le doute persiste sur les circonstances exactes du lieu et du moment de la découverte d’un ensemble exceptionnel de monnaies et d’objets en or romains1 ?Faute de preuves incontestables, mais sans convaincre à ce jour leurs juges2, ses découvreurs continuent d’entretenir le mystère sur cette découverte en variant, suivant les époques, à la manière d’un romancier, le fil du récit de cette fabuleuse aventure. Le « trésor de Lava » n’a-t-il pas provoqué « la fièvre de l’or romain chez les plongeurs corses »3 ?

À la fois fabulation de l’aventure maritime à travers la chasse aux trésors, fondée sur la croyance que toute trouvaille sans maître appartient à celui qui la sort de l’eau, et témoignage de catastrophes maritimes majeures, l’épave maritime symbolise à bien des égards le mythe antique de la création, entre vie et mort.

Pendant longtemps pourtant, ne pas remonter à la surface les navires immergés était de mise ; cela permettait aux populations locales de récupérer tout ce que la mer pouvait rejeter sur ses rivages, que ce soient des parties d’un navire ou de sa cargaison4. Si les fondements du corpus juridique français sont lointains5, la surabondance de textes par suite adoptés, et dont les dispositions ne sont pas clairement conciliées6, a vite embarrassé.

Ainsi en est-il particulièrement de la partie traitant des naufrages, bris et échouements, relevant du titre IX du livre IV de l’Ordonnance sur la marine de 1681, dans lequel se trouvait traitée la question des épaves, qui a fait l’objet de modifications au fil du temps7, au gré des « courants » législatifs et réglementaires. Avec la déclaration royale de 1735, puis celle du 10 août 1770, le découvreur était autorisé à prélever certaines parts des objets trouvés en mer ou sur la grève8 ou des ancres tirées du fond de la mer. Quant aux navires rejetés sur la côte après naufrage, ils étaient attribués au roi, à défaut de revendication et de prise en charge des frais de sauvetage par le verus dominus dans un délai d’un an et un jour . Déjà, ces textes réglaient principalement les problèmes de répartition des produits de l’épave, à savoir les conflits entre les anciens propriétaires de l’épave, le Trésor royal et les sauveteurs de l’épave9.

La Révolution française imposa ses vues, nouvelles et créatrices. La loi des 13-20 avril 1791 a supprimé le « droit d’épave » des seigneurs10. Puis, le Code civil, dès 1804, prévoit à l’article 717 que « les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières ». Ces dispositions claires tendent en conséquence à écarter « toute idée faisant de l’État le successeur des seigneurs et des rois dans leurs droits régaliens »11. En l’absence de lois particulières, selon les termes de l’article 717 dudit code, il semble que l’adverbe « aussi » employé dans cet article renvoie plutôt à l’article précédent, l’article 716 du Code civil, sur la découverte de trésors par le pur effet du hasard.

Même parmi les textes postérieurs12, et jusqu’en 1961, aucune loi particulière n’a véritablement établi les principes régissant les épaves maritimes, ni les limitations du droit de propriété sur les navires échoués, ni l’occupation temporaire ou les conditions d’acquisition de la propriété sur les épaves coulées en mer13. Du point de vue opérationnel, les guerres successives contribuant à la présence de nombreux navires coulés en mer, la principale préoccupation des pouvoirs publics a consisté à assurer la signalisation et la sécurité de la navigation, au besoin par la récupération de l’épave, a fortiori si cette présence pouvait menacer le trafic maritime ou l’environnement.

Confronté aux problèmes juridiques posés par l’épave maritime, comme source de créances, le droit moderne a fini par définir assez tardivement, avec la loi du 24 novembre 1961, la notion d’« épave maritime »14, afin de régler son régime juridique en précisant les droits et obligations du propriétaire du navire, du découvreur et de l’autorité maritime. Disposition nouvelle, le texte assimile désormais aux épaves maritimes les objets présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique. La notion d’« épave maritime » s’en trouve d’un coup juridiquement sublimée : de presque rien, elle devient presque tout.

Conséquence immédiate, l’époque des trésors maritimes, et de ses inventeurs, est bel et bien révolue15, laissant place en droit aux pilleurs d’épaves et bientôt à la notion de « biens culturels maritimes ». La notion unique d’« épave maritime » étant adoptée, un régime de limitation de propriété sur l’épave, sous certaines conditions, dans l’intérêt des opérations de sauvetage, est du même coup organisé. Sur ce dernier aspect, la récupération et mise hors d’eau des épaves gênantes, l’anticipation du législateur ne sera pas démentie.

Dans les années 1970, avec l’apparition de navires construits dans des matériaux moins nobles, le mythe de la « belle épave » a quelque peu vécu. Les épaves sont devenues des sources de dangers et de pollutions, difficilement recyclables, peu valorisables et source d’embarras16. Depuis lors, les capacités de transport par voie maritime n’ont cessé de croître, au point que cette voie représente environ 75 % du volume des échanges extérieurs de l’Union européenne et 31 % du volume des échanges intérieurs17. En cas d’avaries et de naufrage, le gigantisme des navires, comme la conteneurisation sur des navires de plus en plus imposants, et l’utilisation d’énergie fossile ou nucléaire, font que le navire naufragé n’a plus guère de rapport avec la glorieuse épave mythifiée.

Tour à tour « source de créances, puis source de dettes »18, au fil du temps, le navire, une fois sombré, peut être envisagé comme « trésor maritime » ou, à l’opposé, comme rebut des mers. Avers et revers d’une même qualification, il en résulte la double facette de l’épave maritime ; biface, c’est une notion « janusienne » qui la rend difficilement saisissable, à plus d’un titre.

Ainsi, les conditions de mise hors d’eau des épaves maritimes relèvent de deux codifications différentes en droit français, tenant compte du double caractère de l’épave. Pour les « belles épaves », communément perçues comme des trésors, mais qualifiées juridiquement de biens culturels maritimes depuis la loi de 198919, leur retirement est exceptionnel. Il est strictement régi par le Code du patrimoine20. À l’opposé de la source de valeurs, très recherchée et disputée, le sort de l’épave contemporaine est réglé, quant à lui, par le Code des transports21. Le régime juridique, propre à l’opération de retirement elle-même, est très différent, avec des objectifs diamétralement opposés.

Tout cela ne peut s’expliquer que si l’on entend scruter, un peu à la manière d’une archéologue du droit, les textes juridiques élaborés au fil du temps afin de lier leur application à la date de la découverte de l’épave maritime. Une telle démarche est en tout cas nécessaire pour comprendre le caractère dual des épaves maritimes, longtemps restées la seule qualification en droit français (I). De cette dualité découlent des objectifs inversés, l’un de conservation in situ, l’autre de mise hors d’eau et de retirement. Il en résulte des conditions opposées pour leur gestion par les autorités publiques (II), lesquelles aboutissent à un processus inachevé dans les deux cas.