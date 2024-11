De quelques spécificités victimologiques de l’affaire Pélicot

attachée temporaire d’enseignement et de recherche, doctorante en droit privé et sciences criminelles

Si la victime est souvent la grande oubliée du procès pénal, la victimologie est pour sa part la grande oubliée des sciences criminelles. Elle éclaire pourtant certains aspects singuliers du procès des viols de Mazan et nous permet notamment de mettre en lumière l’existence d’une nouvelle catégorie de victimes, les victimes en série, qui font l’objet d’une forme particulière de victimisation multiple.

Place de la victime dans le procès pénal. Le procès pénal oppose l’auteur d’une infraction à la société qui l’accuse, représentée par le ministère public, ou parquet, dont le procureur de la République est la figure tutélaire. Lors de ce procès, la présence de la victime n’est donc pas indispensable. Elle n’a pas besoin de porter plainte pour qu’il ait lieu. Mieux encore, l’auteur peut être poursuivi quel que soit le souhait de la victime1. Par ses agissements, il a brisé le contrat social, c’est la seule raison pour laquelle il est poursuivi. Les souffrances de la victime ne constituent pas le cœur du procès pénal. Elles sont seulement prises en compte si la victime se constitue partie civile grâce au versement de dommages et intérêts. Dès lors, la victime est souvent présentée comme « la grande oubliée du procès pénal »2. Face à ce relatif désintérêt, s’est développée la victimologie, discipline qui contribue à mieux comprendre le crime en prenant en compte ses répercussions sur la victime.

Développement de la victimologie. La victimologie renvoie à l’étude scientifique de la victime. À la fin des années 1940, elle se développe sous l’influence d’auteurs comme Hans Von Hentig et Benjamin Mendelsohn, lequel consacre le terme dans un article de 19563. Miroir de la criminologie souvent présentée comme la science du crime, la victimologie est la science de la victime4. Au tournant des années 1970, sous l’influence des mouvements féministes, une seconde tendance victimologique émerge : elle ne cherche plus à expliquer la genèse du crime mais à traiter la souffrance des victimes5. Or, le procès Pélicot souligne l’importance de cette discipline encore trop méconnue, dont la dimension clinique permet d’aborder par la pratique le phénomène victimaire. La victimologie participe à l’approche scientifique d’un phénomène de société : la victimisation des femmes. À cet égard, cette affaire rappelle que les femmes sont toujours des victimes latentes et révèle qu’elles sont parfois des victimes sérielles.

Victimes latentes. La notion de victime latente a été introduite par Henri Ellenberger pour désigner certaines catégories de personnes ayant un fort potentiel de victimisation. Selon Ezzat A. Fattah, on trouve dans cette catégorie « les sujets qui révèlent une disposition inconsciente à devenir victimes et qui de ce fait exercent sur le criminel une attraction semblable à celle que l’agneau exerce sur le loup »6. À l’instar de Madame Pélicot, toutes les femmes présentent des facteurs de victimisation spécifiques. Elles appartiennent donc à la catégorie des victimes latentes.

La prédisposition des femmes à la victimisation. Dire des femmes qu’elles sont des victimes latentes revient à dire que chacune d’entre elles, à un moment donné de sa vie, pourra devenir une victime du fait de son sexe. Françoise Héritier7 avait démontré que les violences faites aux femmes découlent de la structuration des sociétés humaines : ce sont les seules sociétés dans lesquelles les mâles sont si structurellement violents qu’ils vont parfois jusqu’à tuer les femelles. On rejoint là des idées si classiques que leur apparente banalité les invisibilise : citons entre autres la domination masculine, le patriarcat ou encore la culture du viol et de la violence. Les statistiques issues des enquêtes de victimation8 confirment cette tendance. À titre d’exemple, en 20229, les forces de sécurité ont enregistré en France 7 399 femmes victimes de viol par leur (ex-)partenaire, chiffre qui représente 98 % des victimes de ce type d’infraction. Ce pourcentage suffit à démontrer que le couple est un cadre propice à la victimisation des femmes. Elles sont donc des victimes latentes en raison de leur sexe d’une part, de leur situation conjugale d’autre part.

L’appropriation du corps de la femme par le mari. Symptomatique de la propension des femmes à la victimisation, l’affaire Pélicot concerne des viols conjugaux (ou orchestrés par le mari) marqués par une appropriation totale du corps de l’épouse par le conjoint. En l’occurrence, l’accusé s’est comporté comme le propriétaire d’un bien qu’il a mis à disposition d’autres individus afin qu’ils en jouissent. Autrement dit, il a livré le corps de son épouse à des prédateurs sexuels comme si c’était une chose dont il avait le contrôle. Dans ces conditions, le viol se présente comme un crime de propriétaire.

Soumission chimique. Mais la notion de victime latente prend encore un autre sens à la lumière de l’affaire Pélicot. L’utilisation systématique de la soumission chimique, dont l’usage est relativement inhabituel dans le cadre conjugal, renforce la vulnérabilité de la femme ainsi assujettie, dont la victimisation devient alors doublement latente. Victime latente à raison de son sexe, la femme endormie l’est encore davantage du fait de cette soumission chimique. D’habitude, l’auteur de viols conjugaux a plutôt recours à des mécanismes d’emprise psychologique pour passer à l’acte, soumettre la victime et s’assurer de son silence. La soumission chimique est d’ailleurs plus courante dans les viols commis par un auteur inconnu de la victime. Quoi qu’il en soit, toute femme endormie apparaît donc comme une victime latente, le sommeil, a fortiori forcé, la privant de toute possibilité de s’exprimer. En l’espèce, endormie, réifiée, Gisèle Pélicot n’a pu ni consentir, ni protester verbalement, ni résister physiquement. Même si l’article 222-23 du Code pénal qui définit le viol ne mentionne pas le consentement, la Cour de cassation ne s’y trompe pas. Dans un arrêt du 11 septembre 202410, la chambre criminelle valide une décision d’appel selon laquelle est coupable d’agression sexuelle celui qui a procédé à des attouchements sur une victime endormie et les a poursuivis alors qu’elle était dans un état de prostration, ce qui établit nécessairement un défaut de consentement.

Cet usage systématique de la soumission chimique a eu des répercussions très fortes sur la victimisation de Gisèle Pélicot, laquelle n’a même pas eu conscience d’être violée. L’accusé a donc fait d’une pierre deux coups grâce à sa méthode singulière qui a rendu possible le passage à l’acte tout en désamorçant les possibilités de résistance et de dénonciation. La sujétion de la victime est totale, elle n’a aucun rôle actif et la question de son consentement en devient donc hors sujet.

Cette situation n’est pas sans évoquer les personnages de femmes endormies11 qui, à l’instar de la Belle au bois dormant, sont totalement soumises au désir masculin. Assurément, la soumission chimique a facilité la victimisation multiple de Gisèle Pélicot, dont on peut même penser qu’elle présente tous les traits d’une victimisation sérielle.