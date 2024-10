L’extension des limites du droit à la preuve au détriment du principe de loyauté de la preuve en droit pénal

L’admissibilité de la preuve déloyale émanant de particuliers en droit pénal (A), délimitée par le respect de certains droits, est laissée à la libre appréciation du juge répressif. Cette acceptation est à l’origine d’une évolution de la recevabilité de la preuve déloyale en droit privé sous l’influence du droit pénal (B).

Par sa position, la Cour de cassation entérine le principe prônant la liberté de la preuve et l’admission de la preuve déloyale. La formulation générale de l’ article 427 du CPP et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales imposent au juge d’apprécier la valeur probante de chaque preuve et de déclarer si elles sont recevables sous le respect des limites établies.

Tout comme la chambre criminelle, par principe, la Cour européenne des droits de l’Homme estime que « le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence ». Sur le fondement de ce texte, elle considère que le juge a la charge de réaliser un examen des prétentions et éléments probatoires, sauf si ces derniers sont impertinents pour la décision à rendre 17 .

Dans l’arrêt Bettencourt, la chambre criminelle, en entérinant la règle, décide que « les enregistrements audio obtenus à l’insu d’une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d’infractions pénales dont elle se serait rendue coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite » 15 . Sur le fondement d’une jurisprudence constante, la chambre criminelle déclare recevable les éléments de preuve démontrant la réalité des infractions 16 , la détermination et l’imputabilité aux auteurs des faits. Elle décide que le droit à la preuve l’emporte sur le droit à la vie privée ou le secret professionnel, en affirmant implicitement que l’atteinte est proportionnée au but recherché.

La qualification de « preuve déloyale » est établie par la violation objective de règles et principes juridiques 6 . Parmi ces derniers, la présomption d’innocence, ayant une valeur constitutionnelle, se trouve au sommet des droits protégés 7 . En dépit de sa prééminence, aucun texte n’élève la loyauté au rang de principe général de la procédure et du procès 8 .

B – Une évolution de la recevabilité de la preuve déloyale en droit privé sous l’influence du droit pénal

Le droit français distingue les règles régissant la preuve en droit civil, droit pénal et en droit public. Le droit pénal et privé protègent des intérêts différents et ils donnent lieu à des solutions judiciaires divergentes sur la preuve déloyale. Le principe de la recevabilité de la preuve déloyale, de vigueur en droit pénal, est totalement contraire à la règle applicable en matière civile, commerciale et sociale. Dans ces branches du droit, les éléments probatoires à produire peuvent être de toute forme, écrite ou verbale, en étant délimités par la licéité. En effet, à la différence du droit pénal, le principe de liberté de la preuve n’est pas appuyé par une formule imposant au juge d’accepter les éléments probatoires, quels que soient leurs modes de recueil. La formule n’induit pas la recevabilité de la preuve déloyale mais la démonstration suivant différents supports, tels que l’écrit, imparfait ou parfait, le témoignage, les aveux ainsi que d’autres formes qualifiées d’imparfaites. En conséquence, les éléments probatoires illicites ne peuvent constituer le fondement de prétentions devant les juridictions civiles, commerciales et sociales18. Conformément au principe commun, la preuve déloyale est écartée, sans examen de proportionnalité ou nécessité de tenir compte des intérêts en cause.

Ce principe est également de vigueur en droit fiscal. Le juge administratif censure les procédés de preuves illicites sans citer expressément le principe de loyauté19. L’administration fiscale est en droit de recueillir les renseignements relatifs aux obligations fiscales auprès des contribuables en employant exclusivement les procédés loyaux20.

Toutefois, dans ces matières, la jurisprudence démontre une évolution, allant dans le sens du droit pénal, en application notamment du droit au procès équitable, la présomption d’innocence ou encore le droit à la vie privée et familiale prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

La première innovation a été réalisée par la règle générale de la chambre commerciale. Elle juge que « constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions » et accepte une preuve méconnaissant le principe de loyauté21. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne considérant que l’interdiction d’administration d’éléments probatoires favorables à sa cause constitue une atteinte au droit à un procès équitable, sans distinguer la matière concernée.

À côté de ces décisions, la chambre commerciale continue à censurer d’autres modes de preuves qualifiées de déloyales22.

En droit social, la chambre sociale a une position ancrée depuis l’arrêt Néocel du 20 novembre 1991. Dans cette espèce, elle avait écarté des débats des enregistrements vidéosurveillance secrètes prouvant le vol commis23 ou d’autres fautes imputables au salarié24. La jurisprudence fournit de nombreuses illustrations de procédés déloyaux jugés irrecevables parmi lesquels se trouvent la vidéosurveillance secrète25, l’enregistrement de conversations téléphoniques26, une filature27, la consultation des messages électroniques28 jugés personnels29 et, d’une manière générale, toutes les données personnelles recueillies sans le consentement du concerné30. Le législateur privilégie les droits des salariés en sanctionnant toutes formes d’atteinte à leur liberté.

Cependant, par la suite, la chambre sociale a effectué une modification marquée par un revirement de jurisprudence. Elle a étendu les frontières de la recevabilité de la preuve déloyale dans certaines décisions31. Ce courant a été initié dans un premier temps par l’arrêt Manfrini de la Cour européenne des droits de l’Homme. La Cour avait avalisé la vidéosurveillance secrète mise en place par un employeur afin de prouver le délit de vol32 et d’une manière générale pour d’autres cas de figure33.

Dans l’arrêt Petit Bateau34, la chambre sociale a admis l’utilisation d’une publication sur un compte privé Facebook afin de démontrer une faute professionnelle et justifier le licenciement. Au regard de la jurisprudence, le mode de recueil ainsi que le contenu employé auraient été considérés comme illicites pour violation de la vie privée. Dans une autre espèce, elle a écarté l’article L. 1222-4 du Code du travail et avalisé un mode de preuve déloyale auparavant irrecevable. Dans les faits, l’employeur avait réalisé une enquête aux fins de constater les faits de harcèlement moral dénoncés par les délégués du personnel35. Par ce moyen, l’objectif de l’employeur était de justifier le licenciement pour faute grave, sur la base des informations recueillies par une entreprise externe ayant effectué l’enquête.

Dans une espèce récente, l’assemblée plénière a déclaré recevable l’enregistrement sonore d’un salarié à son insu lors d’un entretien dans le but de permettre à l’employeur la faute grave justifiant licenciement36. Au regard de la jurisprudence ancienne, appliquée par les juges du fond, cette preuve serait considérée comme clandestine et rejetée. Or, l’assemblée plénière confirme la jurisprudence antérieure indiquant qu’il est nécessaire d’évaluer si la « preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte à l’équité du procès ou aux droits antinomiques des parties demeure proportionnée »37.

Dans la même lignée, le droit privé général connaît des fluctuations et s’éloigne du principe général de prohibition de la preuve déloyale. À l’origine, en droit civil, la loyauté est une exigence intangible et infranchissable38. En premier lieu, l’examen de la recevabilité de la preuve est effectué en analysant le caractère proportionnel de l’atteinte. La chambre civile de la Cour de cassation exprime son raisonnement et juge qu’il « convient de s’interroger sur le caractère indispensable de la production litigieuse à l’exercice du droit à la preuve, en évaluant la proportionnalité aux intérêts antinomiques en présence »39. La Cour reconnaît la déloyauté de la preuve et déclare recevable au motif que l’atteinte au droit à la vie privée demeure proportionnée au but recherché40, et privilégie le droit à la preuve.

En second lieu, la déloyauté est admise lorsque les faits comportent un consentement implicite à l’emploi d’un procédé illicite. L’exemple jurisprudentiel démonstratif est l’envoi des minimessages41 ou les messages laissés sur la messagerie d’un tiers, en ayant connaissance de la conservation et usage du contenu sans l’autorisation de l’auteur42. Dans un tel cas, le plaideur peut produire devant le juge civil ou pénal un enregistrement d’une conversation à l’insu de la personne concernée43 sans se heurter à l’obstacle de l’irrecevabilité.

À la différence du droit pénal, dans les branches du droit privé citées, aucun texte ne formule la recevabilité générale et sans conditions de la preuve illicite. Cependant, les illustrations jurisprudentielles démontrent les variations et un changement dans le sens d’une liberté de la preuve44.

Désormais, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduisent pas nécessairement à l’écarter des débats. Dans ces matières, lorsque la preuve déloyale est déclarée recevable, la jurisprudence impose au juge de manière constante de mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques soulevés dans l’espèce. Elle exige deux critères pour l’admissibilité de la preuve déloyale, en privilégiant le droit à la preuve sur d’autres droits, tels que le droit à la vie privée. Ainsi, la Cour de cassation, sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’Homme, indique, d’une part, que l’élément probatoire déloyal, destiné à se prévaloir d’un droit, soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve. D’autre part, il appartient au juge d’apprécier que les atteintes soient strictement proportionnées au but poursuivi ou à l’équité du procès lors de la protection des intérêts des parties45.

Par ailleurs, la valorisation du principe de loyauté en matière pénale a corrélativement connu une évolution marquante et critiquable par les autorités publiques46.