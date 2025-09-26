FLASH : Les revenantes de Daech condamnées à des peines entre 10 et 13 ans de prison

Le verdict est tombé dans l’affaire des revenantes de Daech. Les trois femmes sont condamnées à des peines de prison comprises entre 10 et 13 ans de prison pour avoir rejoint l’État islamique en 2014 et, s’agissant de deux d’entre elles, entrainé leurs enfants avec elles.

Mayalen Duhart, 42 ans, convertie par son amour de jeunesse, comparaissait libre à l’audience. C’est la plus déradicalisée de toutes. Elle vit aujourd’hui en région parisienne et travaille dans une boulangerie. La Cour d’assises spécialement composée l’a condamnée, ce vendredi, à 10 ans de prison, avec mandat de dépôt à effet différé, ce qui signifie qu’elle devra se présenter à un juge d’application des peines et retourner en prison.

Jennyfer Clain, 34 ans, qui a grandi dans une famille radicalisée (elle avait neuf ans au moment de la conversion de sa famille à l’islam radical) est condamnée à onze ans de prison. Elle est incarcérée depuis 2019 et a donc déjà exécuté six ans de détention.

Enfin, Christine Allain, 67 ans, convertie par son fils, est condamnée à 13 ans de prison, assortie d’une peine de sureté des deux tiers. Elle aussi est emprisonnée depuis 2019.

