Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal : enjeux et perspectives

Le monde connaît depuis quelques années une hausse de la criminalité environnementale transfrontalière. Face à ce phénomène, le droit cherche à en réguler les effets par un renforcement du cadre juridique international. Toutefois, les efforts juridiques ne peuvent être efficaces que si les États coopèrent et agissent de concert. En ce sens, les outils juridiques appellent à une harmonisation des normes pour pouvoir répondre à ces défis. La convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal s’inscrit dans cette démarche de renforcement. Empreinte d’une pédagogie certaine, cette convention offre un nouveau cadre juridique par lequel le Conseil de l’Europe entend inciter, si ce n’est contraindre, les États à modifier leurs législations, à former leurs professionnels juridiques sur ces enjeux. Il n’en demeure pas moins des incertitudes autour de l’effectivité immédiate de cette convention que nous tenterons de décrypter.

Il est un équilibre toujours délicat à trouver en droit européen entre la nécessaire harmonisation d’une norme, notamment en matière pénale, et la marge nationale d’appréciation laissée aux États tenant à l’efficacité d’une politique juridique européenne. C’est tout le sens de l’adoption de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal le 14 mai 2025, deux ans après la création, sous l’autorité du Comité des ministres et du Comité européen pour les problèmes criminels, du Comité d’experts sur la protection de l’environnement par le droit pénal. Entre ambition affichée et réception incertaine, quel devenir pour la justice pénale de l’environnement à l’aune de cette nouvelle convention ? Bien que la détermination d’un cadre pénal soit nécessaire pour renforcer la protection de l’environnement par le droit pénal (I), il n’en demeure pas moins des incertitudes tenant à l’effectivité de cette dite convention (II).

I – Un cadre pénal nécessaire pour renforcer la protection de l’environnement par le droit pénal Il serait utopique de croire dans l’efficacité d’un droit pénal purement national pour prétendre protéger efficacement l’environnement. La transnationalité des problématiques environnementales doit conduire les États à rechercher dans les outils internationaux des normes juridiques applicables qu’ils pourraient appliquer nationalement pour permettre de participer activement à la défense de l’environnement. Cette convention s’inscrit dans le cadre d’une hausse de la criminalité environnementale transfrontalière. Bien que difficilement calculable, un rapport d’Interpol estime sa hausse de 5 à 7 % par an1. Les États sont dès lors invités à se mobiliser et ce de plusieurs manières, que ce soit par la mise en œuvre de stratégie nationale de prévention et de répression tenant « aux objectifs et priorités de la politique nationale dans ce domaine, les missions et attributions des autorités compétentes, les ressources nécessaires » par exemple2, à la formation pluridisciplinaire tant sur le volet technique que juridique des professionnels concernés par la prévention allant de la détection à la décision de justice3. La convention a pour ambition de renforcer le droit pénal matériel en demandant aux États de prendre « toutes mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale » des infractions comme la pollution illicite, les infractions liées à la mise sur le marché de produits en violation des exigences environnementales, substances chimiques, les infractions liées aux déchets et aux installations, aux navires, aux ressources naturelles comme le captage illicite d’eaux de surface ou eaux souterraines, commerce de bois issu de coupes illicites. De plus, elle propose une disposition sur les infractions particulièrement graves dont les dispositions sont comparables à l’écocide, reconnu dans certains États mais à une échelle différente. Elle vient également proposer des circonstances aggravantes. Force est de constater que le Conseil de l’Europe opère une véritable pédagogie en indiquant pour chaque infraction les différentes hypothèses dans lesquelles la matérialité des faits pourrait permettre leur constitution. De plus, la convention laisse la liberté aux États de choisir les sanctions dès lors qu’elles sont « effectives, proportionnées et dissuasives »4 et en proposant des mesures qui pourraient être mises en œuvre. Elle appelle également à une coopération internationale pour renforcer la lutte contre la criminalité environnementale transfrontalière et, en matière d’extradition ou d’entraide, peut considérer cette convention comme fondement juridique et « appliquer les articles 16 et 18 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée »5. De l’ensemble de ces règles juridiques proposées, l’une d’entre elles doit être relevée particulièrement : le droit d’ester en justice. Au sens de la convention, ce droit doit appartenir à toute personne qui a un « intérêt suffisant à agir ou allègue un droit à agir »6 ou une ONG. Autrement dit, la justice pénale climatique sera demain une affaire de tous, et les systèmes juridiques nationaux auront à prendre en considération l’ouverture de ce droit d’ester en justice. Cette convention est ainsi appelée à devenir un outil juridique contraignant extrêmement important pouvant affecter de manière importante les systèmes juridiques nationaux. Toutefois, des incertitudes demeurent.