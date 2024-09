La Cour européenne des droits de l’Homme, nouvel acteur de la justice climatique

Selon la Cour, les effets néfastes du changement climatique étant de nature intrinsèquement collective, le point de savoir qui peut, dans ce contexte, chercher à obtenir une protection judiciaire sur le fondement de la Convention ne revient pas à rechercher simplement qui peut saisir la justice, mais soulève des questions plus vastes touchant à la séparation des pouvoirs et, en particulier, à l’articulation du rôle du juge et du législateur. En d’autres termes, la recevabilité de l’action suppose de s’arrêter tour à tour sur la compétence du juge (A) et sur la qualité à agir de la victime (B).

A – La compétence du juge

Avant de s’affirmer comme nouvel acteur de la justice climatique, la Cour prend soin de justifier son rôle et sa légitimité à intervenir dans ce domaine. Dans cette perspective, elle aborde la question de l’articulation de l’intervention du législateur et de celle du juge en matière climatique. À cet égard, elle livre une réflexion stimulante sur la répartition des pouvoirs entre le politique et le juge. D’un côté, il incombe au législateur, selon la Cour, d’adopter les mesures de lutte contre le changement climatique et ses effets néfastes ; ces mesures dépendent ainsi du « processus décisionnel démocratique »6. D’un autre côté, le juge se voit confier un rôle « complémentaire à ces processus démocratiques »7 : il lui appartient de contrôler la conformité des mesures adoptées par le législateur avec les exigences légales8. Et la Cour justifie ce contrôle de l’action du législateur, au minimum à l’aune de trois considérations. Tout d’abord, la Cour insiste sur la complexité de la tâche dévolue au législateur. Cette complexité tient au fait que les mesures d’atténuation ne peuvent être localisées ou limitées à des installations spécifiques. En effet, le changement climatique est « un phénomène polycentrique »9. Les principales sources d’émission de gaz à effet de serre (GES) correspondent à des activités de base des sociétés humaines (transport, énergie, logement, construction, agriculture). La décarbonation des systèmes économiques et des modes de vie passe donc par la transformation complète et profonde d’une multitude de secteurs, à la faveur de « politiques normatives complètes »10. De ce point de vue, la Cour européenne montre, avec raison, que la difficile « transition verte »11 suppose en réalité, bien plus qu’une transition, une véritable transformation de nos modèles économiques. En effet, les émissions de gaz à effet de serre procèdent, au premier chef, d’un modèle économique reposant sur l’exploitation des ressources carbonées. C’est donc tout notre modèle d’affaire qu’il faut repenser et redéfinir.

Ensuite, ce contrôle juridictionnel s’arrime au constat de la Cour de l’insuffisance, largement reconnue, de l’action passée des États pour lutter contre le changement climatique, qui se traduit par une aggravation des conséquences négatives et des menaces qui en découlent pour la jouissance des droits de l’Homme12. Le constat de cette insuffisance ne peut guère être contesté. Cette insuffisance, soulignée par les scientifiques dans les rapports du GIEC13, provoque en retour une explosion du contentieux climatique. En particulier, on assiste à une multiplication des recours exercés par la société civile (personnes physiques, associations, communes, etc.) contre les États14, en vue de les contraindre à mettre en œuvre les objectifs climatiques gravés dans les textes, et notamment dans l’Accord de Paris15. En Europe, la célèbre affaire Urgenda a marqué un tournant16. Ainsi, par une décision du 20 décembre 2019, la Cour suprême des Pays-Bas a enjoint à l’État néerlandais de réduire ses émissions de gaz à effet de serre17. Elle a ensuite été suivie par le Conseil d’État français qui, dans un arrêt du 19 novembre 2020, rendu dans l’affaire Grande–Synthe18, a enjoint à l’État français, à la demande de cette commune littorale du Dunkerquois fortement exposée aux conséquences du changement climatique, de se conformer à la trajectoire de baisse des émissions, dont les étapes sont précisées dans les lois en vigueur. Puis, l’année suivante, deux décisions ont reconnu l’insuffisance de l’action climatique des États allemand19 et belge20. Dans la décision commentée, la Cour s’érige, à son tour, en contrôleur de la politique climatique des États. C’est dire que, désormais, les États n’auront plus seulement à redouter un contrôle de leur politique climatique par leurs juridictions nationales. Ils devront encore compter avec celui que la Cour européenne pourra être amenée à réaliser.

Enfin, la Cour justifie ce contrôle juridictionnel de la politique climatique en insistant sur le fait que les politiques de lutte contre le changement climatique posent des questions de répartition intergénérationnelle de l’effort entre les générations présentes et les générations futures21 : « Les générations futures risquent de supporter le fardeau croissant des conséquences des manquements et omissions d’aujourd’hui dans la lutte contre le changement climatique »22. Or, souligne-t-elle, les générations futures « n’ont nulle possibilité de participer aux processus décisionnels actuels en la matière »23. Selon la Cour, le risque de court–termisme de la décision politique – c’est-à-dire qu’elle se préoccupe essentiellement d’intérêts et d’enjeux à court terme, et non de la répartition intergénérationnelle de l’effort – justifie d’autant plus de la soumettre à un contrôle juridictionnel. Cette prise en considération des générations futures résonne avec plusieurs décisions récentes. Au premier chef, elle évoque celle rendue par la Cour constitutionnelle allemande, le 24 mars 2021. Saisie d’un recours contre des dispositions de la loi fédérale du 12 décembre 2019 sur le changement climatique, la Cour constitutionnelle a retenu que le devoir de protection imposé à l’État par l’article 20, a, de la loi fondamentale allemande incluait « le devoir de protéger la vie et la santé humaine contre les dangers émanant du changement climatique » et pouvait « donner lieu à un devoir de protection objectif même envers des générations futures »24. Elle fait également écho à la récente décision du Conseil constitutionnel du 27 octobre 2023 qui a mobilisé la considération des générations futures dans leurs besoins et leur liberté, à travers un contrôle de la réversibilité des choix effectués par les générations présentes25. On voit ici la circulation des concepts et des arguments dans les contentieux climatiques. Les décisions des juridictions nationales ont été une source d’inspiration pour la Cour européenne. Et, réciproquement, la décision commentée constituera, à n’en pas douter, un modèle pour les juridictions nationales et internationales.

Après avoir affirmé sa compétence à contrôler la politique climatique des États, la Cour a recherché si les requérantes étaient recevables à agir.