La loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 et la réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

La loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, a été publiée au Journal officiel du 22 mai 2024. Elle prévoit la fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en une autorité unique : l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Elle permet le rattachement du haut-commissaire à l’énergie atomique au Premier ministre. Elle simplifie également les règles de la commande publique applicables aux projets nucléaires.

Le 3 avril 2024, les députés et les sénateurs, réunis en commission mixte paritaire, sont parvenus à un compromis sur ce texte législatif. Présenté au conseil des ministres du 20 décembre 2023, il a fait l’objet au Parlement de la procédure accélérée et a été définitivement adopté par ce dernier, le 9 avril 2024, par un vote ultime du Sénat. Dans sa décision n° 2024-868 DC du 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par plus de soixante députés, a jugé que les dispositions de la loi qui lui ont été déférées étaient conformes à la Constitution.

Une nouvelle autorité administrative indépendante, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (l’ASNR), qui verra le jour le 1er janvier 2025, est créée par la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024. Elle résulte de la fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui est une autorité administrative indépendante chargée de contrôler les activités nucléaires civiles en France, et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), lequel est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), chargé de l’expertise dans le domaine de la sécurité nucléaire. L’ASN, qui est compétente pour prendre des décisions individuelles et réglementaires, a été créée par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, relative à la transparence et à la sûreté nucléaire (dite loi TSN). L’IRSN a, quant à lui, été créé par la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001.

Le gouvernement a justifié la fusion de l’IRSN et de l’ASN, qui a été validée par la décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2024, par la nécessité de répondre à la relance de la filière nucléaire française. Celle-ci a été actée avec l’annonce par le président de la République lors de son discours de Belfort, le 10 février 2022, de la construction de six réacteurs nucléaires de troisième génération (EPR2) et du lancement d’études pour la construction de huit EPR2 supplémentaires.

« Afin de maintenir l’excellence du contrôle en sûreté et en radioprotection dans le futur, et au regard des enjeux (…) qui vont mettre fortement sous tension les autorités publiques compétentes, le gouvernement entend mener une réorganisation de la gouvernance (…) afin de répondre efficacement, aussi bien en matière de niveau de sûreté que de rythme de charge, à la relance inédite du nucléaire », indique l’exposé des motifs du texte de loi. Ce dernier a été accompagné d’une loi organique1 qui précise les modalités de désignation du président de l’ASNR. Le législateur organique a modifié le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010, relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution2, afin de l’adapter à la réforme de la sûreté nucléaire3.

La loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, qui fait suite à la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite loi Nouveau nucléaire4, reprend les recommandations du rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) du 11 juillet 2023 sur « les conséquences d’une éventuelle réorganisation de l’ASN et de l’IRSN sur les plans scientifiques et technologiques ainsi que sur la sûreté nucléaire et la radioprotection ».

La loi prévoit par ailleurs le rattachement du haut-commissaire à l’énergie atomique (HCEA) au Premier ministre afin de « renforcer le pilotage de la relance du nucléaire en France »5.

Dans le prolongement de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, le texte législatif permet également aux maîtres d’ouvrage de projets nucléaires « de passer leurs marchés selon des modalités plus adaptées à leurs contraintes industrielles »6. Il contient des dispositions leur permettant de déroger à certaines règles du Code de la commande publique.

Nous examinerons successivement les dispositions de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 concernant l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (I), le haut-commissaire à l’énergie atomique (II) et la simplification des règles de la commande publique applicables aux projets nucléaires (III).

II – Les dispositions concernant le haut-commissaire à l’énergie atomique Nous examinerons le repositionnement administratif du haut-commissaire à l’énergie atomique (A) ainsi que son rôle (B). A – Le rattachement du haut-commissaire à l’énergie atomique au Premier ministre Afin de renforcer la gouvernance d’ensemble de la filière nucléaire, la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 vient placer le haut-commissaire à l’énergie atomique (HCEA) sous l’autorité du Premier ministre, alors qu’il était jusqu’ici placé auprès de l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Ce faisant, elle vient abroger l’article L. 332-4 du Code de la recherche qui dispose que le HCEA assume la « charge de conseiller scientifique et technique auprès de l’administrateur général [du CEA] ». L’étude d’impact du projet de loi a montré que le positionnement du HCEA auprès de l’administrateur général du CEA « a conduit à restreindre au fur et à mesure du temps la capacité d’impulsion scientifique du HCEA »17. Or, la relance de la filière nucléaire a fait apparaître « un besoin de renforcer, d’une part, la fonction de conseil scientifique et technique du gouvernement au plus haut niveau sur les questions nucléaires, et d’autre part, la gouvernance mise en œuvre autour du Conseil de politique nucléaire (CPN) prévu par le décret n° 2008-378 du 21 avril 2008, sous la présidence du président de la République »18. B – Le rôle du HCEA Le nouvel article L. 141-13 du Code de l’énergie précise le rôle du HCEA dont les fonctions avaient été modifiées par le décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023 (art. 17). Le HCEA conseillera le gouvernement en matière scientifique et technique dans les domaines de l’énergie nucléaire et de la sécurité nationale. Il exercera « des missions d’expertise et de contrôle au profit du gouvernement dans le domaine de la défense ». Dans le domaine des activités nucléaires civiles, il conseillera le gouvernement « notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible ». Il pourra par ailleurs indiquer au Comité de l’énergie atomique du CEA et à toute autorité administrative compétente « l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable ». Enfin, il évaluera chaque année « l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique ». Le HCEA sera saisi pour avis, pour les dispositions qui relèvent de sa compétence, sur la loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il pourra également être saisi par le gouvernement pour rendre un avis sur des projets de textes législatifs ou réglementaires, des projets d’actes de l’Union européenne et des questions relatives aux activités nucléaires civiles. S’agissant de la désignation du HCEA, la commission mixte paritaire n’a pas souhaité qu’il relève de la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution de 1958. Elle a suivi sur ce point l’Assemblée nationale qui, contrairement au Sénat, a considéré que le HCEA, étant placé sous l’autorité hiérarchique directe du gouvernement, ne pouvait voir sa nomination relever de cette procédure. En revanche, le président du conseil d’administration du groupe industriel Orano, spécialisé dans le cycle du combustible nucléaire, sera auditionné, en application de l’article 13 de la Constitution, par les commissions permanentes compétentes des deux assemblées, avant sa nomination par décret du président de la République (art. 17).