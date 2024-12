Le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis, réservoir unique de biodiversité

Le département de Seine-Saint-Denis accueille sur son territoire un site Natura 2000 qui abrite une douzaine d’espèces d’oiseaux menacés et définies par la directive européenne Oiseaux de 1979.

Plus de 2 500 espèces de végétaux, d’animaux et de champignons ont été recensées en Seine-Saint-Denis, dont une douzaine d’espèces d’oiseaux remarquables, devenus rares en Europe : le butor étoilé, le blongios nain, la bondrée apivore, le busard cendré, le busard saint-martin, le pic noir, le hibou des marais, le martin-pêcheur d’Europe, le gorge-bleue à miroir, la pie-grièche écorcheur, le héron pourpré, la bernache nonnette.. Depuis le 26 avril 2006, le département de Seine-Saint-Denis accueille sur son territoire un site Natura 2000 qui abrite ces douze espèces à préserver.

Un réseau de sites écologiques

Créé dès 1992, Natura 2000 est un réseau de sites écologiques qui s’étend sur l’ensemble de l’Union européenne, créé sur la base d’une liste d’habitats et d’espèces menacés, définies par la directive européenne Oiseaux de 1979 et la directive européenne Habitats, Faune, Flore de 1992. La constitution de ce réseau a pour principal objectif de protéger et valoriser la diversité biologique des 25 000 sites terrestres et marins qui lui sont rattachés. Son objectif est d’assurer « la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il joue ainsi un rôle important de préservation des habitats naturels et des espèces au sein de l’Union européenne. Les sites Natura 2000 constituent des outils fondamentaux de la politique européenne de préservation de la biodiversité. Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne.

Plus de 30 sites Natura 2000 en Île-de-France

En Europe, le réseau représente 27 522 sites et couvre plus de 18 % des terres et 9 % des domaines marins des 27 pays de l’Union européenne. Les sites concernés abritent 1 563 espèces animales, dont 617 oiseaux et 966 espèces végétales. La France regroupe plus de 1 700 sites répertoriés dont plus de 200 sites marins, ce qui représente plus de 12 % de la superficie du territoire national et plus de 34 % des zones marines. Les sites concernés abritent 102 espèces animales, 123 oiseaux et 63 espèces végétales. 43 % de ces sites sont des forêts, 29 % des prairies et des landes, 20 % des zones agricoles cultivées, 4 % des habitats rocheux, 3 % des cours d’eau, tourbières et marais, 1 % des zones urbaines. À elle seule, l’Île-de-France compte 33 sites Natura 2000 qui représentent 100 848 hectares, soit 8 % de son territoire.

Le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis

Le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis est le seul multisites Natura 2000 de l’Union européenne à être intégralement situé en ville. La principale particularité de ce site qui s’étend sur 1 157 ha, est son morcellement. Il est en effet composé de 15 entités indépendantes parmi lesquelles les parcs de la Courneuve et du Sausset, la forêt de Bondy, le Parc Fosse-Maussoin, ou encore le Parc de la Poudrerie. Il s’étend sur 20 communes soit la moitié des villes du département. Sur le site du parc de la Haute-Ile plusieurs espaces sont dédiés à l’observation des oiseaux. La création de ce site Natura 2000 vise essentiellement à protéger les oiseaux sauvages qui se reproduisent (bondrée apivore…), résident (martin-pêcheur d’Europe…), ou font étape sur ces territoires lors de leur migration (busard cendré…). Elle récompense également la gestion de la biodiversité adoptée par le conseil général de Seine-Saint-Denis qui vise à concilier préservation de l’environnement et sensibilisation auprès du grand public. Dédié à la conservation des espèces et habitats qui ont valu sa désignation, le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis a également pour objectif l’accueil du public. Il dénombre environ 12 millions de visiteurs par an.

Les caractéristiques du site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis

Le site du département de la Seine-Saint-Denis est le seul site Natura 2000 de la petite couronne parisienne. Or la Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements de la petite couronne directement contigus à Paris. C’est aussi le plus fortement urbanisé de ces trois départements. Pourtant, au sein de ce département des territoires accueillent une avifaune d’une richesse exceptionnelle en milieu urbain et périurbain. C’est d’autant plus remarquable qu’une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis ont été créés de toutes pièces, à l’emplacement d’espaces cultivés comme des terres maraîchères ou de friches industrielles. Ainsi, le parc Georges Valbon, un vaste espace de 350 ha, composé de reliefs, d’une vallée et de plusieurs lacs et étangs, a été modelé à partir des déblais de la construction du périphérique parisien dans les années 1960.

Un réservoir de biodiversité

Le site Natura 2000 du département de Seine-Saint-Denis comporte de nombreux types d’habitats, forêt caducifoliée, forêt artificielle en monoculture, comme des plantations de peupliers ou d’arbres exotiques, des zones de plantations d’arbres, notamment des vergers, des vignes, des prairies, des zones d’eaux stagnantes, d’eaux courantes, des marais, tourbières, pelouses sèches, steppes ainsi que des zones urbanisées et industrielles : routes, décharges, mines. La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d’oiseaux stationnant en halte migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont ainsi fréquentées régulièrement par une petite population hivernante de Bécassine des marais (parc du Sausset). La Bécassine sourde et le Butor étoilé y font halte. Les grands plans d’eau attirent des concentrations d’hirondelles de rivage. De grandes zones de friches sont le domaine de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin, de la Gorge-bleue à miroir, du Hibou des marais, de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier.