Val-de-Marne : la lutte contre la précarité énergétique s’organise

De nombreux ménages franciliens peinent à s’acquitter de leurs factures d’énergie. Le département du Val-de-Marne se mobilise donc contre la précarité énergétique.

Selon les chiffres duBaromètre annuel du médiateur national de l’énergie, publiés en septembre 2024, les factures d’énergie demeurent une préoccupation majeure pour 85 % des consommateurs.

30 % des ménages souffrent du froid dans leur logement

Ils sont 75 % à continuer à restreindre leur chauffage pour limiter le montant de leurs factures. Plus de 8 consommateurs sur 10 déclarent que leur consommation d’énergie est un sujet de préoccupation et que leurs factures d’énergie constituent une part significative de leur budget. 30 % des ménages déclarent souffrir du froid dans leur logement, contre seulement 14 % en 2020. 40 % d’entre eux indiquent avoir modifié leurs habitudes de consommation durant l’hiver 2023/2024. Cependant ces efforts atteignent leurs limites, 45 % des consommateurs déclarant faire déjà le maximum. Les motivations financières demeurent le principal motif de ces changements de comportement, citées par 88 % des répondants, loin devant les considérations environnementales qui ne sont cités que par 44 % des répondants.

La notion de précarité énergétique

En France, environ 3,4 millions de ménages, soit 11,7 % des ménages, sont touchés par la précarité énergétique selon l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE). On considère généralement qu’un ménage est en précarité énergétique à partir du moment où la part du budget qu’il consacre à l’énergie représente au moins 10 % de ses revenus. Pour sa part, le législateur considère que la situation de précarité énergétique est caractérisée lorsqu’une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. Dans le Val-de-Marne, près de 45 000 ménages sont en situation de précarité énergétique d’après les chiffres du département. Près de la moitié du parc immobilier du département date de l’après-guerre, et est globalement peu performant au plan énergétique. 22 % du parc locatif social du Val-de-Marne est considéré comme énergivore, ce qui représente 42 000 logements sur les 598 392 résidences principales du Val-de-Marne.

Le département engagé dans la lutte contre la précarité énergétique

Le conseil départemental, pionnier de la lutte contre la précarité énergétique, a inscrit dès 2009 cet objectif dans son Plan Climat Énergie. En mars 2019, le département du Val-de-Marne a adopté son plan de lutte contre la précarité énergétique. Il est organisé autour de quatre axes principaux d’intervention et comporte une trentaine d’actions destinées à accompagner les ménages, en particulier à domicile, financer ou préfinancer des travaux pour améliorer la qualité de l’habitat, former les professionnels qui reçoivent le public ou encore mettre en réseau les acteurs et structurer les partenariats.

Chef de file de la lutte contre la précarité énergétique, le département du Val-de-Marne agit avec ses partenaires pour accompagner les ménages et financer l’amélioration de l’habitat. À ses côtés, 11 partenaires sont engagés en faveur de la lutte contre la précarité énergétique :

l’État,

la Métropole du Grand Paris,

l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir,

l’EPT Grand Orly Seine Bièvre,

l’EPT Paris Est Marne & Bois,

l’Agence locale de l’énergie et du climat de l’est parisien,

l’Agence de l’énergie du CAUE,

Enedis Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne,

GRDF Est île de France,

la CAF

l’ADIL Val-de-Marne.

En 2023, le département a réaffirmé ses engagements en faveur de la transition écologique et de la lutte contre la précarité énergétique. Les aides financières à la rénovation du parc social ont été majorées, et les opérations contribuant à l’éradication des passoires thermiques du parc de logements locatifs sociaux val-de-marnais sont désormais ciblées en particulier.

Aides à la rénovation énergétique

En 2020, le FSH a permis d’aider près de 11 000 foyers, pour un total d’environ 1 400 000 euros, soit une aide moyenne de 125 euros par foyer. Le département cofinance la rénovation énergétique de logements sociaux. Il apporte en outre un soutien financier aux opérations remarquables en matière d’économie d’énergie. En 2023, le département a cofinancé la construction de plus de 950 logements, la reconstitution de près de 430 logements et l’amélioration de près de 950 logements du parc social val-de-marnais pour un total de 19 millions d’euros. Il contribue également à la rénovation de l’habitat privé en complétant le financement proposé par l’ANAH dans le cadre du programme Habiter Mieux Sérénité, qui vise à accompagner les propriétaires aux revenus modestes à effectuer des travaux de rénovation énergétique globale de leur logement. Ce dispositif est ouvert aux propriétaires occupants de logements individuels, ou membres de copropriétés en difficulté. Cette aide financière peut aller jusqu’à 1 000 euros par ménage, et bénéficie à environ 250 familles chaque année. Le département est partie prenante d’IDF Énergies, une société d’économie mixte créée sous l’impulsion de la région et d’autres collectivités locales qui réalise des diagnostics énergétiques, assure la maîtrise d’œuvre déléguée des travaux et apporte des financements aux projets de rénovation. Le département soutient également financièrement les agences de l’énergie présentes sur le territoire.

Accompagner les ménages en situation de précarité

Le Fonds de solidarité habitat peut apporter une première réponse aux Val-de-Marnais éprouvant des difficultés à régler les factures d’énergie contractées auprès des fournisseurs historiques. Il accompagne les ménages en situation de précarité énergétique dans le cadre du programme SLIME (service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie) grâce à un dispositif innovant de visites à domicile avec un suivi renforcé pour les situations complexes et de sensibilisation des ménages dans le cadre d’interventions collectives sont organisées. Ce dispositif, étalé sur 3 ans, permettra de suivre près de 1 200 ménages. La signature d’un engagement commun a permis la mobilisation d’une dizaine de structures autour d’une réflexion collective visant à la définition d’un service public de lutte contre la précarité énergétique sur le territoire val-de-marnais. Les premières actions liées à ce partenariat ont été déployées.