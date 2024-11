Vitry-sur-Seine préserve sa biodiversité locale

Pour préserver sa faune et sa flore locale, la commune de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne mène deux projets de fronts : la transformation d’un espace vert de façon écologique dans la cité Vilmorin et les travaux d’aménagement du parc des Prairies situé au pied de l’ancien fort d’Ivry.

La deuxième saison de Mission Nature a été lancée le 28 octobre 2024. Moins connu que le Loto du Patrimoine, le jeu de grattage dédié à financier des projets de préservation de la biodiversité lancé par la Française des Jeux, Mission Nature, permet de récolter des fonds au bénéfice de l’Office français de la biodiversité (OFB). Sur chaque ticket vendu (en ligne ou en points de vente) au prix de trois euros, 43 centimes sont reversés à l’OFB pour financer des projets de reconquête de la biodiversité dans les territoires. De leur côté, avec trois euros de mise, les joueurs peuvent espérer remporter 30 000 euros. Le jeu donne aux citoyens une possibilité ludique de soutenir des projets concrets et ambitieux de restauration de la biodiversité.

Mission Nature dans la cité Vilmorin

Cette année, à l’image du Loto du Patrimoine, un appel à projets a été lancé. Une vingtaine d’entre eux a été sélectionné par un comité composé de la WWF, la Ligue de protection des oiseaux et de collectivités locales. Cette année ce sont 19 nouveaux projets qui seront soutenus, repartis en 4 catégories : prairie, zone humide, océan et littoral, et forêt.

Retour sur un projet francilien porté, et remporté, en 2023 par Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne (94) : la transformation d’un espace vert de façon écologique dans la cité Vilmorin. La plantation d’arbres de haies et d’une prairie fleurie vise à améliorer la circulation des oiseaux ou encore des pollinisateurs à Vitry-sur-Seine. Il s’agit d’un élément stratégique de la trame verte, une démarche qui permet aux animaux et aux végétaux de circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer dans les différents espaces qui les entourent. L’allée centrale du parc est conçue comme un fil directeur menant de la ville à la lisière. L’entrée du square concentre les usages : fresque urbaine sur le thème de la biodiversité, petits espaces sportifs en matériaux drainant répondant aux besoins des habitants du quartier, carrés potagers. Plus le visiteur avance, plus il pénètre dans le sauvage. La végétation jardinée de l’entrée laisse place aux haies, aux bosquets et à la végétation de la prairie. Le chemin mène à un observatoire : la partie arrière de ce jardin en forme de L sera fermée au public (650 m² environ) par une palissade ouverte par des fenêtres permettant l’observation de la faune et de l’évolution de la végétation.

Des prairies au pied de l’ancien fort d’Ivry à l’été 2025

La commune de Vitry-sur-Seine mène un autre projet de front : les travaux d’aménagement du parc des Prairies, lauréat de la première édition de l’appel à projets Nature 2050 – Métropole du Grand Paris, situé au pied de l’ancien fort d’Ivry. Les travaux d’aménagement ont été lancés fin mai 2024.

Cofinancé par la région Île-de-France, le département du Val-de-Marne, l’agence de l’Eau Seine-Normandie, le Fonds vert, la Métropole du Grand Paris et le programme Nature 2050 de la Caisse des dépôts et consignation Biodiversité, le projet vise à créer un nouvel espace vert support de biodiversité au cœur d’un quartier carencé, sur un terrain pollué et instable.

L’intérêt de la conservation et de la restauration de la biodiversité, dans cette zone classée Espace naturel sensible, a été mis en avant par la réalisation en 2017 d’un diagnostic écologique dans le cadre du prolongement et du maintien de la trame verte et bleue du territoire. L’architecture même des contreforts du fort (murailles, remparts et douves) offre par ailleurs de nombreux espaces refuges tant pour la faune que pour la flore et participe ainsi à l’intérêt écologique global du site.

L’aménagement du site va favoriser la biodiversité locale avec la sanctuarisation d’une zone en écopâturage et permettra un accueil inclusif du public, notamment des personnes à mobilité réduite, avec la création d’un potager pédagogique. Dans le contexte de changement climatique, le parc de près d’un hectare permettra également de renforcer la capacité d’infiltration des eaux de pluie de la parcelle et de contribuer à la perméabilisation des sols. Le futur parc proposera un nouvel espace de fraîcheur en période de canicule et de détente pour les habitants, et ce notamment pour les 2 800 élèves, mais aussi pour un Ehpad, un institut médico-éducatif et d’autres établissements. Une fois transformé, le parc des Prairies du fort a vocation à devenir le quatrième plus grand espace vert de la ville, qui prévoit son ouverture au public à l’été 2025.