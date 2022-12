3 dispositifs pour réduire vos impôts en 2022

L’année 2022 touche à sa fin, il est d’ores et déjà possible d’anticiper pour l’année 2023 ! Comme chaque année, plusieurs mécanismes permettent de diminuer l’impôt sur le revenu (IR). Quels dispositifs permettent de le diminuer pour la déclaration de revenus 2023 ? Tour d’horizon de trois dispositifs clés : le dispositif Pinel, le Plan d’épargne retraite (PER) et le dispositif Malraux.

I – Dernière année pour bénéficier pleinement du dispositif Pinel !

Comment est calculée la réduction d’impôts ?

La réduction d’impôt est calculée sur un investissement plafonné à 300 000 € avec un prix du mètre carré de 5 500 € (ce qui n’empêche pas un investisseur d’engager des montants plus importants !). Le montant maximum de la réduction d’impôt sur 12 ans est de 63 000 €.

Quel est le montant maximum ?

À quels objectifs d’investissements immobiliers ce dispositif peut-il répondre ?

Le dispositif Pinel est une réduction d’impôt en faveur de l’investissement immobilier neuf locatif en métropole. Il permet aux investisseurs de réaliser une économie d’impôt sur une durée de 6 ans et/ou 9 ans avec une prolongation possible jusqu’à 12 ans maximum.

Quels seront les changements du dispositif en 2023 ?

Le dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2024, avec cependant une modification importante à venir du taux de réduction d’impôt pour les investissements réalisés en 2023 et 2024 : le taux de la réduction d’impôt va diminuer progressivement de 12 % à 9 % pour 6 ans de location et de 21 % à 14 % pour 12 ans.

Ainsi, il ne vous reste plus que quelques mois afin de réaliser sereinement votre investissement immobilier à taux plein qui vous permettra de répondre à plusieurs objectifs : constituer un patrimoine immobilier, préparer une retraite et protéger votre famille. Attention, ces conditions de réduction d’impôt sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

À compter du 1er janvier 2023, le dispositif verra son intérêt diminuer : les crédits d’impôts seront rabotés à 10,5 % pour un investissement réalisé en 2023 et 9 % en 2024 avec engagement de 6 ans (les taux seront respectivement de 15 et 12 % pour un engagement de location de 9 ans et de 2,5 et 2 % pour la tranche triennale supplémentaire).

II – Le Plan d’épargne retraite, un outil à fort potentiel

Pourquoi est-il intéressant de le mettre en place ?

Le Plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne à long terme, qui permet d’économiser pendant la vie active pour obtenir, à partir de l’âge de la retraite, un capital ou une rente. Son ouverture est liée à la souscription d’un compte-titres ou à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe. Il peut consister en des placements financiers divers avec, en plus, une souplesse de gestion et d’arbitrage. Il permet de façon simple et efficace de préparer sa retraite en se constituant un capital ou une rente, tout en bénéficiant d’un avantage fiscal pour réduire son impôt sur le revenu.

Comment gère-t-on son plan d’épargne ?

Les sommes versées sur le PER peuvent être des charges déductibles du revenu global dans certaines limites. Lors de la perception de la rente ou du capital, si les versements ont été déduits du revenu fiscal, les rentes ou sorties en capital seront alors imposées.

Les versements déductibles sont des charges déductibles et ne rentrent pas dans le cadre des avantages fiscaux soumis au plafonnement des niches fiscales.

À quel moment peut-on y avoir accès ?

Les sommes versées sont bloquées jusqu’à la retraite sauf circonstances particulières (invalidité, décès du conjoint ou partenaire de pacs, acquisition de sa résidence principale, etc.). Quand le particulier a atteint l’âge de la retraite, il peut demander que l’épargne accumulée dans son PER individuel soit versée : soit en capital, soit en rente, ou partiellement en capital et en rente. Par ailleurs, en cas de décès avant la retraite, il est possible de transmettre des sommes à un bénéficiaire désigné ou à ses héritiers, exonérées de droit de succession selon les règles de l’assurance-vie.

Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 sur le pouvoir d’achat, les salariés ont la possibilité d’effectuer un déblocage exceptionnel, dans la limite de 10 000 €, des sommes investies avant le 1er janvier 2022, au titre de l’intéressement et de la participation, sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PEG).

Quels sont les divers frais liés au PER ?

Il convient également d’analyser les divers frais des prestataires agréés qui proposent un PER : frais de gestion du plan, frais de gestion du fonds, frais d’entrée, frais de transfert.

Une vraie liberté de gestion dynamique ou plus sécuritaire pour anticiper sereinement la retraite tout en réduisant le montant de l’impôt sur le revenu !

III – Investir dans les SCPI à travers le dispositif « Malraux »

En quoi consiste le dispositif Malraux ?

La loi Malraux (loi n° 62-903 du 4 août 1962) vise à favoriser l’entretien et la restauration des biens immobiliers anciens et classés en bénéficiant d’avantages fiscaux. Ce sont des biens dont l’intérêt architectural et patrimonial est reconnu. Les biens sont très souvent situés aux cœurs de villes historiques. Le dispositif consiste à investir via une Société civile de placement immobilier (SCPI) avec des tickets d’entrée abordable grâce à la réduction d’impôt et de diversifier son investissement sur un portefeuille de biens immobiliers. Tout cela sans toutes les contraintes liées à la gestion immobilière et il ne rentre pas dans le plafonnement global des niches fiscales.