Les aviseurs fiscaux : le miroir aux alouettes du fisc

Les aviseurs fiscaux sont des personnes qui fournissent des renseignements relatifs à une fraude fiscale à l’administration fiscale en échange d’une indemnisation en espèce sonnante et trébuchante.

Créé en 2017 et originairement limité aux grandes fraudes fiscales internationales, ce dispositif d’indemnisation a été étendu aux fraudes fiscales supérieures à 100 000 € dès 2020.

De même, initialement temporaire, ce dispositif d’indemnisation devrait être pérennisé dans la future loi de finances pour 2024 à la suite de l’adoption d’un amendement par la procédure de 49-3.

Ainsi, insidieusement et sans que l’on s’en émeuve davantage, un dispositif général de dénonciation de la fraude fiscale est en train d’être gravé dans notre droit positif.

Pourtant ce dispositif est loin d’être exempt de tout reproche, que ce soit sur le plan de son efficacité, de l’aléa de l’indemnisation pour l’aviseur ou encore du sort des aviseurs antérieurs à l’entrée en vigueur du dispositif notamment.

Ce régime permettait initialement l’indemnisation de renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles de fiscalité internationale (règles de domiciliation des personnes physiques et de territorialité de l’impôt sur les sociétés, non-déductibilité des commissions à l’exportation au profit d’un agent public, dispositifs destinés à lutter contre l’évasion fiscale internationale, obligations de déclaration des avoirs détenus à l’étranger et dans des trusts).

Les indemnisations restent donc très peu rémunératrices et n’ont jamais – à notre connaissance – dépassé le million d’euros ; ce qui a d’ailleurs fait dire à la rapporteure du rapport d’information précité que le rendement budgétaire du dispositif était ainsi très avantageux pour les finances publiques. On appréciera l’ironie.

Il ne fait pas de doute qu’aucune indemnisation n’a pu dépasser le million d’euros car le montant d’indemnisation était initialement plafonné à 1 M€ (or la plus grosse affaire a pris place à cette période).

Autant dire que si le nombre d’aviseurs indemnisés nous montre qu’il n’y a eu que cinq affaires concluantes entre 2017 et 2021, on notera que le bilan se dégrade encore d’avantage lorsqu’on observe les montants recouvrés.

Nous savons qu’entre 2017 et 2021, l’administration a recouvré 110 M€ grâce à ce dispositif. Or une seule affaire a rapporté à elle seule 102 M€. Cette seule affaire (qui se trouve être la première) représente 93 % du total des redressements.

Derrière ces chiffres, on peut penser qu’il n’y a eu finalement que cinq affaires concluantes entre 2017 et 2021. Ce qui est très modeste par rapport à l’ambition affichée du régime.

Entre 2017 et 2021, la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) aurait reçu un total de 317 demandes de personnes souhaitant communiquer des informations relatives à une fraude 1 . Le nombre de demandes serait en constante évolution, passant de 27 pour la première année (2017) à 56 en 2018, 61 en 2019, 71 en 2020, et finalement 102 en 2021.

III – L’indemnisation totalement discrétionnaire de l’aviseur fiscal

La décision d’indemnisation d’un aviseur est prise par le directeur général des Finances publiques qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la DNEF, par référence aux montants estimés des impôts éludés et après examen de l’intérêt fiscal pour l’État des informations communiquées et du rôle précis de l’aviseur.

Cette règle fixée à l’article A10-O AC-1 du LPF conduit à donner dans les faits un pouvoir discrétionnaire d’indemnisation à l’administration fiscale.

En effet, aucun barème n’existe en fonction du montant des redressements, comme cela se pratique aux États-Unis par exemple. Il n’y a aucun critère clair permettant de mesurer et d’anticiper le montant d’indemnisation auquel pourrait prétendre un aviseur. Les montants estimés d’impôt éludé, l’intérêt fiscal pour l’État et le rôle précis pour l’aviseur sont des notions floues et non définies.

De plus, aucun enregistrement de l’aviseur n’est établi avec un numéro d’identification comme les aviseurs des douanes peuvent en avoir.

Aucun droit à indemnisation n’est prévu pour l’aviseur fiscal. La décision d’attribution d’une indemnisation étant pour le moment discrétionnaire, elle est insusceptible de recours pour l’aviseur. Il n’est – a priori – pas possible de saisir le juge afin qu’il contrôle le principe de l’indemnisation ou même le montant.

La seule décision favorable que nous ayons obtenue a conduit le juge à enjoindre l’administration à se reprononcer3.

L’ensemble de ces circonstances conduit à donner tout pouvoir à l’administration quant à l’indemnisation d’un aviseur.

Or, au vu des chiffres communiqués, il est flagrant que l’administration n’indemnise que très rarement et très peu les personnes lui communiquant des informations.