Fake news : proposition d’un nouveau dispositif de lutte

La connaissance diffusée par les médias à un public influence son opinion. De ce fait, une information doit, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication, être fiable, au risque de perdre la confiance de ce public (doute, suspicions, défiance) et de conduire à des effets désastreux (décrédibilisation, déstabilisation et/ou renversement politique). Or, depuis la révolution numérique (internet, médias sociaux, outils de l’intelligence artificielle), nous sommes confrontés à une hyperdiffusion de l’information. Ainsi, les fake news et les rumeurs se sont multipliées et les risques qu’elles comprennent également. Conscient des enjeux soulevés par ce phénomène, l’État français s’est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre la diffusion des fake news. Cela nous conduit à nous interroger sur la réglementation en vigueur : est-elle à même de répondre à ces enjeux ou au contraire subsiste-t-il des failles ? Auquel cas, les outils existants peuvent-ils être optimisés ou bien serait-il opportun de repenser le dispositif actuel par l’élaboration de nouveaux outils ? Notre étude a pour objet de répondre à ces questions.

1. La révolution numérique a été « source de bouleversements. L’information1 n’y [a pas échappé]. De sa production à sa consommation en passant par ses canaux de diffusion, elle a radicalement changé de visage. D’un côté, les médias tentent de s’adapter aux nouvelles technologies. De l’autre, les réseaux sociaux sont devenus des caisses de résonance planétaires aux contenus non vérifiés2 ». En effet, internet et les médias sociaux (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok) sont devenus un terreau fertile pour la prolifération des rumeurs3 et des fausses informations4. Nous sommes passés, en une quinzaine d’années, d’une diffusion de l’information contrôlable (via les médias traditionnels, les livres, la presse papier, la radio, la télévision) à une hyperdiffusion5 de l’information (via les nouveaux médias [médias en ligne et numériques], internet, les médias sociaux, etc.). Cette surcharge informationnelle (mais aussi émotionnelle) a eu pour effet de complexifier l’appréhension des mouvements de masse par les États (augmentation des opinions extrémistes, de la désinformation, etc.). En effet, avec le développement des outils de l’intelligence artificielle (IA) (deep learning, machine learning6), « le numérique a mis à la portée du plus grand nombre des capacités de création et de falsification des contenus7 ». Aujourd’hui, toute personne peut « modifier un texte [documents authentiques décontextualisés], faire un montage photographique, audiovisuel [à l’image des deepfakes] ou sonore [exemple du logiciel Lyrebird8] et les diffuser publiquement [via l’ajout de liens hypertextes9] ». De ce fait, « l’absence d’éditorialisation de ces services leur offre la même publicité que celles des médias journalistiques [référencement via le taux de clics ou CTR SEO10] ».

2. En conséquence, du côté des citoyens, « les informations fiables et solides peuvent être plus difficiles à identifier11 ». C’est d’ailleurs ce que souligne une enquête menée par Viavoice pour le JDD, France TV et Radio France en février 2019, dans laquelle il est rapporté que « 72 % des Français pensent qu’il est de plus en plus difficile de distinguer le site d’un média sérieux relayant de vraies informations vs des sites relayant toutes sortes d’informations non vérifiées12 ». Or, cette perte de repères liée à la difficulté de pouvoir distinguer le vrai du faux conduit les Français à devenir de moins en moins précautionneux dans leur analyse des sources. En effet, selon le Trust Barometer 2021, un sondage mené par Edelman13, il est dit que seulement 18 % des Français « se préoccuperaient des sources pour juger de la qualité d’une information ou en consultent plusieurs avant de la relayer14 ». Par conséquent, face à l’adoption de ces nouveaux comportements, près des trois quarts des Français admettent « avoir déjà été confrontés aux fake news (73 %). […] Et un Français sur quatre déclare avoir déjà relayé une fake news auprès de son entourage ou sur les réseaux sociaux (24 %)15 ». Or l’on sait que « l’accès et l’usage de l’information impactent l’opinion envers les médias16 ». Cela explique pourquoi, ces dernières années, les Français sont de plus en plus nombreux à remettre en cause « la crédibilité des différents canaux de diffusion de l’information17 ». Cette méfiance partagée des Français à l’égard des nouveaux médias les conduit même à privilégier l’information en provenance de proches. En effet, selon l’étude Ipsos réalisée auprès de 27 pays, il a été rapporté que plus « d’un quart des Français (26 %) faisait davantage confiance à une information délivrée par l’un de leurs proches18 ». Or, cette mauvaise hygiène informationnelle19 est en soi une porte ouverte à la diffusion et à l’adhésion à des fausses informations. De ce fait, en matière de diffusion de fausses informations, les médias numériques doivent être perçus comme un facteur aggravant.

3. En somme, c’est le rapport des Français aux médias qui a été modifié en profondeur. Cela les a conduits à adopter de nouveaux mécanismes de pensée. Malheureusement, ces derniers sont porteurs d’effets négatifs (ils peuvent déstabiliser, générer le doute, orienter l’opinion, troubler l’ordre public, fragiliser les institutions démocratiques, etc.) et « laissent des traces indélébiles dans le temps, agissant sur l’intelligence collective comme des métastases20 » sur lesquelles il est possible de prendre appui pour diffuser à nouveau des rumeurs, des fake news21 et produire encore des effets négatifs. Nous sommes en présence d’un cercle vicieux. Dès lors, à partir de ce bref exposé, l’on comprend que la diffusion de rumeurs et de fake news est un problème majeur qui est subi par nos sociétés actuelles et qu’il convient donc de maîtriser et de réglementer. C’est là le défi que s’est proposé de relever l’État français ces dernières années. Se posent alors les questions de la réglementation en vigueur en la matière (les domaines qu’elle vise et son contenu) : le dispositif pris dans son ensemble (la réglementation, les projets ou proposition de réglementation actuelle, les outils employés par la soft law22, etc.) est-il à même de répondre à ces enjeux ou au contraire subsiste-t-il des failles ? Auquel cas, serait-il envisageable de les résorber à l’aide de nouveaux outils (proposition d’un nouveau dispositif) ?

4. Pour répondre à ces questions, il conviendra de prime abord de porter notre attention sur la réglementation française et européenne dans ce domaine (I), afin de déterminer si le dispositif actuel permet de résorber les difficultés auxquelles font face les États. Ensuite, si nous arrivons au constat que certaines failles subsistent, notamment par rapport à l’éventuelle adoption d’impératifs contradictoires, nous porterons notre attention sur la création de nouveaux outils destinés à les résorber (II). Dans tous les cas, il convient de préciser que les résultats trouvés ont vocation à s’appliquer à un grand nombre de réglementations (à l’échelle européenne et internationale).

I – La diffusion de fausses informations : focus sur les difficultés soulevées par la réglementation actuelle 5. Les informations et les rumeurs sont des événements « volatils dans le temps et éparpillés dans l’espace23 ». Ce principe s’applique tant aux vraies informations qu’aux fake news. Toutefois, dans ce dernier cas, nous verrons qu’il sera parfois nécessaire de sanctionner ce type de comportement. C’est pourquoi il convient dès à présent, à titre pédagogique, de dresser un panel sommaire du contenu et des domaines visés par la réglementation se rapportant à la diffusion de fausses informations (à l’échelle nationale et européenne – aspect théorique) (A). De cette manière, nous pourrons mettre en avant les atouts résultant du présent dispositif mais aussi les éventuelles limites subsistantes (aspect pratique) (B). A – Étude des outils juridiques existants en matière de lutte contre les fake news à l’échelle nationale et européenne : faut-il privilégier les mesures contraignantes ou celles issues de la soft law ? 6. À première vue, lorsque l’on s’attache à l’étude de la réglementation en vigueur (nationale et européenne) se rapportant à la diffusion de fausses informations, on en arrive aux constats suivants : nous sommes en présence de dispositions riches par leur contenu (variété des dispositions, élaboration d’outils, etc.), diversifiées en raison des domaines ciblés (internet, médias sociaux, éducation, responsabilité, etc.) et modernes24 (prise en compte et utilisation des nouvelles technologies : algorithmes, geometric deep learning, blockchain25). 7. En effet, concernant le contenu et les domaines visés par la réglementation nationale, nous pouvons aussi bien trouver (liste non exhaustive) : des mécanismes de droit se rapportant à la liberté de la presse, via la loi du 29 juillet 188126 (discours de haine : articles 23, 24, 24 bis, 32 et 33 ; fausses informations susceptibles ou étant susceptibles de troubler la paix publique : article 27 ; diffamation, injures commises envers les particuliers : article 32) ;

des outils de droit s’intéressant aux troubles ou aux dommages occasionnés par le contenu d’un service de communication au public en ligne (loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN27) ;

des textes dédiés au contrôle, à la gestion et à l’endiguement de la diffusion des fausses informations sur internet, notamment en périodes électorales28 (la loi organique n° 2018-1201 et la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, dénommée également loi fake news ou loi infox). 8. Cet arsenal législatif, nous l’avons compris, a pour objectif de couvrir un grand nombre de situations pratiques et l’exploitation de cette base normative aurait pu suffire en soi. Mais afin de parfaire le dispositif actuel, l’État français a également voulu s’engager dans des mesures ayant une portée à long terme. Ainsi, des outils se rapportant à l’éducation aux médias et aux informations (EMI29) des enfants ont été adoptés en 201830 (v. campagnes d’information dans les établissements scolaires, le centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI31) et la plateforme Pix32, Webradio33). À ce titre, la réglementation française peut compter sur le soutien des grandes plateformes en ligne et des associations de professionnels (v. association Fake Off34, les ressources numériques Facebook35, Trust Project36, Fact-checking37). Sur ce point, l’initiative du droit français est à saluer. L’éducation et la formation des citoyens se révèlent être un bon moyen de les amener à se former une opinion de manière éclairée et permettre à terme une évolution positive de notre société. 9. Concernant la réglementation européenne, il convient de préciser que la majorité des mesures ayant été adoptées jusqu’à présent en ce domaine ont une portée non contraignante (soft law). Elles sont fondées sur le principe de l’autorégulation. Cette démarche intellectuelle n’est pas le fruit du hasard. En effet, ces mesures ont été privilégiées car elles sont à l’heure actuelle plus à même d’agir effectivement sur le phénomène des fake news, par rapport aux mesures contraignantes (v. législation sur les services numériques dite Digital Services Act 38). Pour illustrer nos propos, nous pouvons prendre appui sur l’élaboration du code de bonnes pratiques sur la désinformation formulé à destination des principales plateformes en ligne et des grandes associations de professionnels (Adobe, Google, Microsoft, Twitter, etc.39). En effet, ce code, dont la première publication a eu lieu en octobre 201840 et la seconde (après révision) en juin 202241, n’a pas de valeur contraignante. Il est le « résultat de travaux menés par les signataires. [Et dans cette logique,] il appartient aux signataires de décider quels engagements ils souscrivent et il est de leur responsabilité d’assurer l’efficacité de la mise en œuvre de leurs engagements42 ». Nous sommes donc bien en présence de normes d’autorégulation. Et en pratique, les premiers résultats se sont avérés encourageants. Selon le communiqué de presse de la Commission européenne, le code s’est avéré être un outil efficace « pour limiter la diffusion de la désinformation en ligne, y compris en période électorale43 ». Dès lors, l’on comprend pourquoi les efforts de la Commission s’orientent davantage vers ce type de mécanismes. 10. En conclusion, il ressort de cet exposé sommaire des principaux textes et outils se rapportant à la lutte contre les fake news à l’échelle nationale et européenne un premier bilan satisfaisant. En effet, les visions française et européenne de ce phénomène, bien que distinctes, sont complémentaires et ont pour mérite d’œuvrer dans la même direction. Toutefois, il est vrai que pour l’heure les mesures issues de la soft law semblent être plus aptes à saisir ce phénomène avec célérité et efficacité, chose que les mesures contraignantes ne sont parfois pas à même de fournir44. À présent, il reste à savoir si la mise en œuvre pratique de ces dispositions se heurte à des difficultés. B – Lutte contre les fausses informations : le problème résultant de la recherche d’un juste équilibre entre des impératifs contradictoires 11. Sur la base de notre précédente analyse, nous allons à présent nous attarder sur la mise en œuvre des dispositions précitées (aspect pratique). Cette étude nous permettra de mettre en avant plus aisément les points de difficulté soulevés par les outils à valeurs contraignante (issus de la réglementation française) et non contraignante (issus de la soft law – droit européen). 12. Concernant la mise en œuvre des dispositions nationales, le droit français, par principe, donne le droit à tout citoyen de s’exprimer, de diffuser des informations, des rumeurs, de donner son opinion et de débattre (faculté de penser et de formuler sa pensée45) en utilisant les outils de communication qu’il souhaite (journaux, médias sociaux, blogs, etc.), et ce, indépendamment du fait que l’information soit vraie ou fausse ou bien qu’elle ait pour origine un internaute utilisant sa véritable identité ou un pseudonyme (article 17 du Règlement général sur la protection des données et article 38 de la loi informatique et liberté). Les citoyens en ont le droit parce que l’État français est garant du respect des libertés individuelles (liberté d’opinion, liberté d’expression, droit au respect de la vie privée). 13. Toutefois, par exception, lorsque certaines conditions sont réunies, la réglementation française sanctionne la diffusion de fausses informations. À partir de là, se pose la question de savoir quels sont les critères permettant de sanctionner la diffusion d’une fake news. Au sens des textes dédiés à ce phénomène, nous pouvons dégager des critères communs à la régulation de toute fausse information (régime général) : le degré d’inquiétude, le degré de doute suscité chez les récepteurs de l’information et le nombre de sujets atteints par l’information46. De manière plus spécifique, d’autres critères peuvent s’ajouter aux précédents (régime spécial) : l’atteinte à la paix publique (en période électorale47) ou l’atteinte au droit des personnes (cas de l’usurpation d’identité48). Dans tous les cas, lorsque la diffusion d’une fausse information donne lieu à sanction, c’est qu’elle est considérée comme étant porteuse d’un danger. En conclusion, il ressort de cette brève analyse consacrée à la mise en œuvre pratique du dispositif français en matière de lutte contre les fake news un paradoxe : le droit français se propose à la fois de protéger et de sanctionner les libertés individuelles. Or ces impératifs contradictoires soumettent la réglementation française en vigueur à des limites naturelles. 14. Pour sa part, le droit européen a préféré se défaire de ces impératifs contradictoires (issus du droit dur – mesures contraignantes) en optant pour une vision complémentaire de la législation nationale, fondée sur le principe d’autorégulation des principaux acteurs d’internet. Si en théorie, la soft law semble plus à même que le droit de saisir les mouvements de masse, que ce soit par leur rapidité de mise en œuvre ou l’efficacité des résultats obtenus, en pratique, il semble que la mise en œuvre des outils développés par les principales plateformes du web soulève également de nombreuses limites. Ces limites, tout comme celles se rapportant aux outils à valeur contraignante, trouvent leur fondement dans l’existence d’un paradoxe : dans le cas présent, la gestion d’intérêts contradictoires. En effet, d’un côté, les géants du web mettent en place des outils ayant pour objectif d’endiguer la prolifération des fausses informations (API Twitter49) ; d’un autre côté, ces mêmes acteurs, dans une logique de profit, font passer leurs intérêts (cas des services de ventes numériques d’abonnés, de likes, de fans, de vues, de commentaires, de followers, etc. proposés par les principaux médias sociaux50) avant la modération des contenus (algorithmes de recommandation51, bulles de filtrages Google52, etc.). En conséquence, cela participe à l’augmentation de la désinformation du public (diffusion d’informations en vase clos, caste de l’information) et donc limite la portée et l’efficacité des outils. 15. Pour résumer, les outils mis en place par les responsables des médias sociaux (soft law – autorégulation) comme ceux issus de la réglementation française se trouvent actuellement coincés entre des impératifs contradictoires (lutte contre les fake news vs la recherche de profits et lutte contre les fake news vs respect des droits fondamentaux). Certes, des compromis ont été recherchés des deux côtés, mais ils ne sont guère suffisants pour endiguer ce phénomène en constante évolution (création de nouveaux outils d’IA, apparition de nouvelles bandes organisées, etc.). Dès lors, au regard de nos précédents développements, il nous semblerait opportun à ce stade de notre étude de proposer l’élaboration d’un nouveau dispositif permettant de résorber les failles subsistantes à la réglementation actuelle et aux outils non contraignants issus de la soft law.