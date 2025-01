Le rôle du juge à l’aune du droit comparé

III – La jurisprudence comparée doit-elle être au service d’un projet de mondialisation du droit ?

Dans ce contexte, on ne peut que se féliciter de l’influence croissante du droit et de la jurisprudence comparés et du triomphe d’une méthode interprétative intégrant des précédents jurisprudentiels comme formant un tout avec le texte. Le principe du « judge made law » propre à la common law n’en est donc plus l’apanage. La conception suivant laquelle il n’y a ni droit, ni obligation sans que le juge vienne les sanctionner est admise dans tous les pays européens.

Cependant, en France, les juridictions peuvent avoir deux attitudes inverses : soit elles négligent de traduire dans la jurisprudence des lois qui, dès lors, ne sont pas respectées lorsqu’elles doivent être appliquées par des juges étrangers dans le cadre de litiges transnationaux ; soit au contraire, elles donnent une application extensive à des textes dont les travaux préparatoires laissent à penser qu’une telle interprétation est exclue.

Il est vrai qu’il existe bien trop de lois et des lois parfois brouillonnes et/ou circonstancielles. Dès lors, elles ne sont pas toujours appliquées. À titre d’exemple, il en est ainsi de la loi du 26 juillet 1968 modifiée en 198014. Cette loi Preuves concerne le transfert des preuves de France vers l’étranger, sous forme de documents ou de témoignages en France pour les besoins d’une procédure à l’étranger. Applicable aux litiges transnationaux civils ou commerciaux, cette loi oblige les parties étrangères, notamment des pays de common law, à recourir à l’entraide judiciaire internationale pour tout transfert de preuves. L’entraide est en effet bien plus protectrice qu’un transfert direct de millions voire de dizaines de millions de pièces demandées par des avocats étrangers au titre du discovery (procédure américaine) ou du disclosure (procédure britannique). La principale convention d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, la convention de La Haye du 18 mars 197015, interdit toute communication de documents qui n’ont pas de rapport direct avec le litige16. L’obligation de recourir aux procédures de la convention Preuves de La Haye n’est pas toujours respectée, en ce sens que les parties requises transmettent parfois directement les documents demandés par crainte des sanctions que peuvent leur infliger les juges étrangers17. À l’exception notable d’un précédent remontant à 200718, les juridictions françaises n’ont jamais appliqué l’article 3 de la loi qui en sanctionne pénalement la violation. Les juridictions britanniques et nord-américaines ont alors beau jeu de contourner la loi française en appliquant leur procédure de disclosure ou de discovery sans aucun frein. Leur raisonnement est simple : si les juges français n’appliquent pas la loi française, le juge états-unien a toute légitimité de ne pas être plus royaliste que le roi19 ! Ce cas illustre le fait que l’absence de jurisprudence peut rendre la loi inopérante. Le « judge made law » – pas de loi sans juge la faisant respecter – trouve ainsi sa signification, effaçant en quelque sorte les différences de conception entre pays de common law et de droit civil.

À l’extrême inverse, un texte, loi ou traité, peut être appliqué par un juge sans considération de l’intention de ceux qui l’ont conçu et ce, sur le fondement de jurisprudences étrangères choisies pour les besoins de la cause. Des juges peuvent en effet être tentés de surinterpréter un texte via des références puisées dans le droit international et le droit comparé au service de leur propre vision politique.

L’exemple le plus illustratif est celui des procès climatiques. On en recense 2 500 à travers le monde, dont deux tiers contre les États et un tiers contre les entreprises. Dans pratiquement aucun de ces procès intentés par des ONG, une illégalité commise par les défendeurs n’est alléguée. Le but est d’obtenir du juge qu’il supplée à de soi-disant insuffisances de la loi telle qu’issue d’une majorité parlementaire ou populaire (en cas de référendum). Ces contentieux sont dénommés par les ONG « contentieux stratégie ».

La décision topique par excellence est l’arrêt Les Aînées pour le climat du 9 avril 2024 de la Cour européenne des droits de l’Homme20. La Cour a condamné la Suisse pour inaction climatique ayant entraîné, selon elle, une violation du droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la Convention. Et ce, alors même que le peuple suisse venait de rejeter par référendum une loi climatique plus contraignante proposée par le gouvernement et que celui-ci avait mis sur la table un nouveau texte21.

C’est à partir du droit comparé et de sources internationales diverses et variées que la Cour s’est arrogé le pouvoir de créer un droit absent de la Convention européenne des droits de l’Homme22, contrairement à l’intention des États parties. Pour créer ce droit de nature climatique que les États membres du Conseil de l’Europe n’avaient pas voulu instaurer dans un protocole additionnel pourtant préconisé par l’assemblée parlementaire consultative de cette organisation, la Cour européenne s’est fondée sur la méthode de l’interprétation « consensuelle ». Or celle-ci va beaucoup plus loin que la méthode comparative qui consiste à apprécier les termes d’un litige à la lumière de la jurisprudence nationale, mais aussi étrangère.

La méthode d’interprétation consensuelle a été conçue par la Cour européenne des droits de l’Homme pour lui permettre de faire évoluer la conception des droits garantis par la Convention, « instrument de droit vivant »23. L’évolution de l’interprétation d’un droit n’est en principe actée par la Cour que si un consensus peut être dégagé du dénominateur commun des législations et/ou des jurisprudences des États parties à la Convention. Or dans l’affaire des Aînées pour le climat, la Cour s’est appuyée sur une multiplicité de textes européens et non européens, pour la plupart sans valeur juridique obligatoire : des traités non exécutoires comme l’accord de Paris de 2015, des rapports de rapporteurs spéciaux de l’ONU cooptés par le Conseil des droits de l’Homme de l’organisation et des jurisprudences nationales triées sur le volet (essentiellement les décisions Urgenda24 et Shell25 aux Pays-Bas, où respectivement l’État et l’entreprise ont été condamnés pour violation de la Convention européenne des droits de l’Homme, et ont été enjoints d’accélérer le rythme de leur transition écologique).

Là où le bât blesse, c’est que le consensus ainsi dégagé par la Cour n’est pas avéré. Il existe bien sûr en ce qui concerne le phénomène du réchauffement climatique, qui est un fait observable. Il existe moins concernant la part exacte de l’origine anthropique du phénomène. Et il n’y avait pas consensus pour établir, comme la Cour européenne l’a fait, un lien intrinsèque entre lutte contre le changement climatique et droits de l’Homme ; ce que la Cour elle-même au demeurant s’interdisait de faire jusqu’ici. Qu’il s’agisse du Conseil d’État dans son arrêt Commune de Grande Synthe du 19 novembre 202026, des juridictions britanniques en 202227 ou encore du tribunal suprême de Madrid en 202328, ce lien était apparu trop lâche.

Or en liant droits de l’Homme et climatique, la Cour ouvre un boulevard aux ONG qui se sont donné pour mission de faire payer aux États occidentaux et à leurs entreprises le prix d’une révolution industrielle dont ils auraient été les seuls bénéficiaires. Elle les autorise à se porter devant n’importe quelle juridiction pour défendre cette cause en invoquant, à titre de précédent, toute décision de justice intervenue où que ce soit dans le monde, appréhendant l’action climatique à travers le prisme des droits de l’Homme universels.

Dans l’affaire Shell contre Milieudefensie29, la cour d’appel de La Haye, dans son arrêt du 12 novembre 2024, tout en infirmant le jugement de première instance, a néanmoins admis que l’inaction climatique reprochée à Shell constituait une violation des droits de l’Homme. Pour ce faire, elle s’est notamment fondée sur des arrêts de la haute cour de Lahore au Pakistan et des cours suprêmes de Colombie, du Brésil et de l’Inde… en omettant de citer les arrêts des cours européennes mentionnés ci-dessus, refusant d’appréhender le réchauffement climatique sous l’angle des droits de l’Homme ; attitude pour le moins contestable.

C’est d’ailleurs face au risque d’impartialité du juge que John Roberts, l’actuel Lord Chief Justice de la Cour suprême des États-Unis, lors de l’audition de confirmation de sa nomination au Sénat américain30, avait émis des doutes sur la légitimité d’un pouvoir « non bridé » des juges qui pourrait résulter d’un tel cherry picking pour justifier de s’écarter d’une interprétation objective de la loi. John Roberts s’est inconsciemment référé à l’approche du Conseil constitutionnel, lorsque celui-ci souligne que « l’article 61 de la Constitution [sur le contrôle de la constitutionnalité des lois] ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ».

Une profession de foi qui tranche avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’arrêt Les Aînées pour le climat. Dans son considérant 412, la Cour en effet n’hésite pas à placer le juge à égalité avec le pouvoir politique, en déclarant que « la démocratie ne saurait être réduite à la volonté majoritaire des électeurs et des élus, au mépris des exigences de l’État de droit. La compétence des juridictions internes et de la Cour est donc complémentaire à ces processus démocratiques ». Il n’y aurait ainsi plus de véritable frontière entre le politique et le judiciaire, le second complétant le premier ; une conception de la justice qui à l’évidence prête à discussion.