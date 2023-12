Venez découvrir la médiation animale à Créteil

Jeudi 7 décembre 2023, la Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant (MIEE) organise un événement novateur dédié à la médiation animale.

Cette journée, programmée au Campus mail des Mèches à Créteil, se déroulera de manière hybride, offrant la possibilité de participer en présentiel à l’amphithéâtre de la MIEE ou à distance via une visioconférence, dont le lien d’accès sera communiqué par e-mail après inscription. L’événement débutera à 8h30 avec un accueil et un petit-déjeuner, suivi d’une conférence de 9h à 10h30.

Exploration des usages de la médiation animale

Cette initiative s’inspire de l’article : « Des chiens dans les écoles : la médiation animale pour prendre soin des élèves », co-écrit par Laura Nicolas, maître de conférences en sciences du langage et en sciences de l’éducation à l’UPEC. La conférence vise à approfondir la compréhension des usages et des enjeux de la médiation animale, une pratique de plus en plus intégrée dans divers contextes, notamment éducatifs et médicaux.

Les intervenantes invitées, telles que Julie Rodrigues, doctorante à l’Université Sorbonne Paris Nord, et des entrepreneuses du Val-de-Marne, partageront leurs perspectives et expériences dans le domaine.

Informations pratiques :

• Lieu : Campus mail des Mèches – Amphithéâtre de la MIEE, Rue Poëte et Sellier, 94000 Créteil – plan d’accès

• Dates : 7 décembre 2023

• Horaires :

8h30 : Accueil / Petit-déjeuner

9h à 10h30 : Conférence

• Modalités :

En présentiel à l’amphithéâtre de la MIEE À distance : lien d’accès à la visioconférence communiqué après inscription



Ce rendez-vous, animé par un groupe d’étudiants en Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat de l’IUT de Créteil-Vitry, dont Vetchelvan Karusana, Nanthakumar Mayurain et Zouari Shiheb, est une opportunité d’explorer les différents aspects de la médiation animale et d’engager des discussions constructives. L’inscription est gratuite et ouverte à tous, offrant une occasion d’enrichir vos connaissances et de partager vos opinions et interrogations sur cette pratique en plein essor.