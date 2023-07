Flash : vingt-deux avocats perquisitionnés en 2023, c’est énorme ! dénonce V. Nioré

Lors de la table ronde « Regards croisés : les droits de la défense et l’enquête financière » ce jeudi en fin de matinée dans le cadre de Campus, le barreau de Paris a révélé le chiffre des perquisitions en cabinets d’avocats au 6 juillet 2023. Ils sont exceptionnellement élevés.

Vingt-deux perquisitions ont été réalisées chez des avocats au 6 juillet 2023 et vingt-sept lieux visités. Sept d’entre elles ont eu lieu à la demande du parquet général, cinq à la demande du parquet national financier (PNF) et dix à la demande d’un juge d’instruction. « C’est énorme » a commenté le vice-bâtonnier de Paris Vincent Nioré, qui a tenu à lancer un message aux magistrats instructeurs : « nous pouvons frapper la barre d’interdit et demander aux délégués de ne pas se rendre en perquisitions, et il n’y aura plus de perquisitions, et ça ne sera pas de notre faute ! ».

Le chef du PNF, Jean-François Bonhert a répondu que la décision de perquisitionner un cabinet d’avocat n’était jamais prise à la légère, mais toujours mûrement réfléchie. À propos des perquisitions chez les clients et de la présence de l’avocat, le procureur national financier n’exclut pas l’idée, estimant qu’elle « chemine », mais a précisé : « ne venez pas chercher le PNF pour mettre le pied dans la porte, nous avons un devoir de loyauté à l’égard de nos supérieurs et du ministère ». La profession d’avocat tente en effet à l’heure actuelle d’introduire cette réforme par voie d’amendement.